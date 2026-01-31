В сеть утекли официальные рендеры и полные характеристики Samsung Galaxy S26

Презентация всех трех Galaxy – S26, S26 Plus и S26 Ultra – ожидается в следующем месяце.

Издание Android Headlines опубликовало официальные рендеры будущих флагманских телефонов Samsung Galaxy S26, а также информацию об их основных характеристиках.

Galaxy S26 Plus внешне будет напоминать Galaxy S25. В таком же дизайне выйдет и базовый Galaxy S26, Оба устройства получили плоскую заднюю панель и плоские боковые грани. Тройной модуль камер расположился на выступающем островке в левом верхнем углу, из-за чего смартфоны будут несколько неустойчивы на ровных поверхностях.

По данным источников, Galaxy S26 станет заметно легче предшественника – его вес составит 137 г против 162 г у Galaxy S25, при той же толщине корпуса (7,2 мм). При этом смартфон немного подрастет: диагональ экрана увеличится с 6,2 до 6,3 дюйма, что сделает корпус выше и шире. Вместе с тем ожидается увеличение емкости аккумулятора с 4000 до 4300 мАч.

Видео дня

Обе модели, как сообщается, получат минимум 256 ГБ встроенной памяти, а также будут использовать разные чипсеты в зависимости от региона – Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Камеры у обеих версий включают основную 50 МП, широкоугольную 12 МП и телеобъектив 10 МП, спереди установлена 12 МП селфи-камера.

Дизайн Galaxy S26 Ultra тоже не сильно изменится. Корпус станет немного тоньше, углы – более закругленными, а обновленный блок камер получит небольшой островок, на котором будут размещаться три модуля.

Информация о технических характеристиках:

Ожидаемые габариты: 163.6 x 78.1 x 7.9 (12,4 мм с выступом камеры), 214 грамм.

Dynamic AMOLED-дисплей на 6,9" с использованием новых панелей OLED M14.

Тот же аккумулятор на 5000 мАч, что и раньше.

Поддержка быстрой зарядки на 60 Вт и беспроводной зарядки на 25 Вт.

Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

12/16 ГБ оперативной памяти и накопитель 256/512 ГБ/1 ТБ.

Основной модуль 200 Мп, ультраширик на 50 Мп, телевик на 10 Мп и перископический телевик на 50 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп.

Премьера серии Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. Первые поставки начнутся 11 марта.

Ранее в сеть утекли европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

Вас также могут заинтересовать новости: