Кейт Миддлтон в гневе из-за шпионажа в королевском дворце, - СМИ

По данным инсайдеров, принц Эндрю продолжает получать информацию о положении дел.

Бывшего принца Эндрю Виндзора обвиняют в попытках сохранить влияние внутри королевской семьи, используя собственных дочерей - принцесс Беатрис и Евгению - в качестве неформальных "дворцовых информаторов".

Об этом пишет Radar Online со ссылкой на близкие к двору источники. 65-летний Эндрю, проживавший в Royal Lodge более двух десятилетий, был вынужден покинуть его по решению короля Чарльза III. Сейчас он переезжает во временное жилье, пока продолжается ремонт его нового дома Marsh Farm.

Несмотря на публичную дистанцию, которую демонстрируют принцессы Беатрис и Евгения, инсайдеры утверждают, что обе дочери в частном порядке поддерживают отца. По словам одного из источников, именно через них Эндрю пытается оставаться в курсе внутренних процессов в семье:

Видео дня

"Эндрю сейчас гораздо больше, чем раньше, полагается на Беатрис и Евгению, чтобы знать, что происходит внутри семьи. Проблема заключается в том, что они стали неофициальными источниками информации, что неизбежно породило подозрения, независимо от того, было ли это их намерением".

Такая ситуация, по словам источников, особенно разозлила принцессу Кэтрин. В окружении Уильяма и Кейт говорят о серьезном раздражении из-за "косвенного влияния" Эндрю, которое он пытается сохранить, несмотря на официальное изгнание.

"Кейт редко проявляет гнев внешне, но в душе она испытывает сильное разочарование. Ощущение, что Эндрю остается присутствующим через своих дочерей, привело к напряженности в отношениях с Уильямом. Они не хотят маргинализировать Беатрис и Евгению, но они также убеждены, что Эндрю не должен иметь никакого косвенного влияния на решения", - сообщает источник.

Недовольство Кэтрин связывают и с ее многолетними усилиями по восстановлению репутации монархии после ряда кризисов и скандалов. Поэтому любой намек на возвращение Эндрю она воспринимает как угрозу этой работе.

Напомним, принца Эндрю лишили званий и королевских патронатов на фоне скандала вокруг его связей с Джеффри Эпштейном и обвинений в сексуальном насилии, которые серьезно ударили по репутации монархии.

Вас также могут заинтересовать новости: