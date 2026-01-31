Цымбалюк приехал в родной город и появился с родителями (фото)

Сегодня отец актера празднует День рождения.

Украинский актер, главный герой 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк публично поздравил с Днем рождения своего отца.

Как известно из проекта, Василий Цымбалюк специализируется на истории и литературоведении. Артист показал в Stories, что ночью приехал в родной город Корсунь. "Света нет. Было принято решение кататься по городу и слушать французские песни", - подписал он видео из машины, в которой сидел вместе с мамой.

Вскоре актер поделился кадрами из кухни, на которой Татьяна Цымбалюк готовит сметанник для мужа, а также показал, как они с семьей играют в карты во время отключения света.

Видео дня

"Холостяк" напомнил о своем посте от 2024 года, в котором рассказывал, что внутри его отца "сидит пацан", который просто обожает жизнь. Также он поблагодарил Василия за привитие ему любви к украинской литературе и истории Украины.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Тарасу Цымбалюку "приписывают" роман с актрисой Еленой Светлицкой. Они проводят вместе много времени и публикуют множество видео, однако информацию о романтических отношениях не подтверждают и не опровергают.

На фоне этого подруга Цымбалюка - актриса Наталья Денисенко - заявила, что больше не общается со Светлицкой. По ее словам, причиной этого послужили "ревность и зависть".

