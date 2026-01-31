Умерла легендарная Кэтрин О'Хара: 5 блестящих ролей незабываемой 'мамы Кевина'

Актриса до последнего играла в кино.

Легендарная канадская и американская актриса Кэтрин О'Хара скончалась 30 января 2026 года в возрасте 71 года. Ее смерть подтвердили представители и менеджер актрисы, а коллеги и поклонники по всему миру выражают соболезнования и вспоминают ее выдающуюся карьеру.

Несмотря на то, что для многих она навсегда останется "мамой Кевина" из фильмов "Один дома", Кэтрин сыграла множество культовых ролей в фильмах и на телевидении, которые остались в истории кино. УНИАН публикует самые популярные из них:

Битлджус

В этом культовом фантастическом комедийном фильме Тима Бертона О'Хара сыграла Делию Дитц, эксцентричную женщину, которая стремится жить искусством вопреки любым нормам.

Шиттс Крик

Один из самых популярных телевизионных проектов последнего десятилетия, где О'Хара создала легендарную Мойру Роуз - театральную, драматическую и неповторимую матриарху семьи Роузов. Роль принесла ей многочисленные награды и множество фанатов по всему миру.

Лемони Сникет: 33 несчастья

В сериальной адаптации классической книжной серии Кэтрин О'Хара сыграла Джорджину Орвелл, продемонстрировав свое комедийно-драматическое мастерство.

Киностудия

В сатирической комедии от Apple TV+ О'Хара появляется в одном из главных ансамблей вместе с Сетом Рогеном. Эта работа подтвердила ее статус как одной из самых ценных актрис своего поколения до последних лет жизни.

Последние из нас

В драматическом сериале HBO Кэтрин О'Хара сыграла важную роль терапевта, помогающего главному герою справиться с травмами прошлого.

Напомним, Маколей Калкин, сыгравший в "Один дома" ее сына, очень эмоционально отреагировал на смерть О'Хары. Он оставил в сети трогательное сообщение:

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже".

