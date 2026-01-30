Вылет из Вроцлава: почему украинцам стоит обратить внимание на этот аэропорт в Польше

Большинство украинцев, выбирая аэропорт вылета из Польши, часто игнорируют Вроцлав из-за относительной удаленности от Украины. Впрочем, у этого пересадочного узла есть немало преимуществ – от цен на авиабилеты до самого города. Подробнее о них из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

С начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года аэропорты соседней Польши стали для украинцев главным "окном в мир". И вполне по понятным причинам многие выбирают для вылета либо Краков, до которого от пограничного Перемышля ехать менее трех часов, либо столицу Варшаву, где есть целых два аэропорта. На самом же деле в Польше есть более десятка пассажирских аэродромов – и некоторые из них могут быть очень удобными. Как, например, аэропорт Вроцлава.

Преимущества аэропорта Вроцлава для украинцев

Если просмотреть сообщения об открытии новых рейсов крупнейшими европейскими лоукостерами Ryanair и Wizz Air за последние несколько лет, то можно заметить тенденцию к увеличению полетной программы именно во Вроцлав. И поскольку обе авиакомпании хотят привлечь внимание клиентов к этим направлениям, нередко туда они предлагают более выгодные тарифы, чем до Кракова или Варшавы.

Для сравнения, на момент написания материала Wizz Air предлагает самые дешевые билеты из аэропорта "Варшава-Шопен" в сицилийскую Катанию на 27 апреля 2026 года по цене от 179 злотых (около 2 170 гривень), тогда как в ту же дату и в то же время из Вроцлава в эту итальянскую жемчужину можно долететь за 159 злотых (около 1930 гривень). Да, в данном случае разница небольшая, но если хорошо поискать, иногда она бывает гораздо более заметной.

Видео дня

В целом великая туристическая мудрость бюджетного туриста – быть гибким в плане выбора аэропорта вылета, особенно если в стране хорошо развито внутреннее железнодорожное сообщение (а в Польше с этим все хорошо). Очень часто билеты из второстепенных аэропортов намного выгоднее, чем из главных. Например, прошлой осенью, оставив попытки найти билеты из Аликанте в Варшаву, Краков или Кишинев дешевле чем за 100 евро, мы в итоге подобрали прекрасные варианты по 35 евро до Вроцлава. Аналогично, найти на февраль самые дешевые билеты из Лиссабона удалось в Познань. Причем даже с учетом того, что еще придется заплатить за поезд до Перемышля, это все равно было дешевле (да и график порой удобнее).

В то же время из аэропорта Вроцлава можно довольно удобно доехать автобусами №106 (днем с интервалом 20 минут) и №206 (ночью интервал больше) прямо до центрального железнодорожного вокзала города. В пути автобус проводит около 45 минут, если не попадет в пробки (к сожалению, днем во Вроцлаве они случаются часто), стоимость одноразового билета – 4,6 злотых (около 56 гривень).

Ну а в целом, сам по себе Вроцлав – очень красивый и интересный город, с довольно нетипичной для Польши архитектурой и богатой историей. Поэтому, если у вас есть дополнительное время, финансы и вдохновение, можно там задержаться на день-два, чтобы познакомиться с городом (поверьте, оно того стоит). Что в первую очередь стоит посмотреть во Вроцлаве, читайте в нашем отдельном материале.

Куда можно улететь из Вроцлава

Как уже отмечалось выше, в последние годы из аэропорта Вроцлава добавляется все больше новых маршрутов. Например, на данный момент Ryanair летает из этого польского города в Албанию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Мальту, Марокко, Норвегию, Соединенное Королевство, Польшу, Португалию, Францию, Хорватию, Черногорию и Швецию.

В то же время Wizz Air предлагает путешественникам полететь из Вроцлава в Албанию, Болгарию, Великобританию, Грузию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Нидерланды, Германию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, Францию, Хорватию, Черногорию и Швейцарию.

Кроме того, через аэропорт Вроцлава регулярные рейсы выполняют такие перевозчики, как KLM, LOT, Lufthansa, SAS, SWISS и Transavia. Также отсюда летают чартеры Enter Air и Smartwings.

Как добраться до Вроцлава из Украины

Поскольку Вроцлав расположен довольно далеко от Украины, многие путешественники игнорируют его как пересадочный узел – он же почти у немецкой границы!

На деле же дорога от украинской границы до этого города будет лишь на 2-3 часа длиннее, чем до Варшавы или Кракова. Например, из Перемышля до Кракова ехать три часа, а из Перемышля до Вроцлава – шесть часов. Если покупать билеты заранее, в начале продаж за 30 дней, то билеты будут стоить около 230 и около 280 гривень соответственно (в Польше цены на билеты заметно дорожают по мере приближения даты поездки).

Таким образом, выехав из украинской столицы вечером, уже к вечеру следующего дня можно будет садиться на самолет в аэропорту Вроцлава (с учетом возможных задержек в пути из-за обстрелов и погоды, а также проверок на границе, мы все же советуем закладывать больше времени на пересадки).

***

Также из Вроцлава довольно удобно добраться до горнолыжных курортов Нижней Силезии. Чем они привлекают туристов, читайте в нашем отдельном материале.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.