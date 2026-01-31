Популярный украинский блогер раскрыл пол третьего ребенка (видео)

Пустовиты устроили гендер-пати.

Известный украинский блогер Игорь Пустовит узнал пол своего третьего ребенка - они с женой ждут девочку.

В субботу, 31 января, его избранница Виктория опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с гендер-пати - вечеринки, на которой будущие родители узнают пол своего ребенка, обычно с помощью розовых или голубых элементов (шариков, торта или дыма). Пустовиты выбрали для своего праздника дым.

Пока пара стояла на фоне надписи "Oh baby", позади них "вылетел" розовый дым, благодаря которому супруги и узнали, что Виктория беременна дочерью. Как известно, довольно часто пары, которые ждут ребенка, просят врачей не называть им его пол, чтобы узнать об этом в более праздничной атмосфере.

Пустовиты уже получили много поздравлений от знакомых и подписчиков их блогов:

"Класс, Игорь так хотел дочку, теперь у ребят будет еще одна сестричка. Искренние поздравления".

"Без интриг, без ожидания. Доченька".

"Круто, что не тянули и сразу показали. Поздравляю вас! Пусть растет счастливой! И в счастливой семье!".

Напомним, Игорь Пустовит ранее был женат на другой известной блогерше - Саше Бо. В браке у них родились два мальчика - Даниил и Евгений. Пара развелась в конце 2021 года после 6 лет брака, разрыв сопровождался громкими скандалами. Саша Бо уже также вышла замуж и родила третьего ребенка - девочку по имени Вера.

