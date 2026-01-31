Почему денежное дерево сбрасывает листья: садоводы назвали 8 причин

Садоводы дали советы, с помощью которых денежное дерево будет здравствовать долгие годы.

Денежное дерево (нефритовое растение) может жить десятилетиями при правильном уходе. Чтобы максимально продлить его жизнь, важно следить за любыми признаками того, что с ним что-то не так, например, за опавшими листьями.

Когда денежное дерево теряет листья, это может означать, что ему не хватает солнца, почвы, воды или удобрений, пишет Marthastewart. Эксперты по садоводству рассказали о распространенных причинах потери листьев нефритовым растением и о том, как его спасти.

Переувлажнение

Это амая распространенная причина опадания листьев у денежного дерева "Поскольку нефритовые растения запасают воду в листьях, избыток влаги вокруг корней может быстро привести к их гниению. Когда корни испытывают стресс или повреждение, растение реагирует сбрасыванием листьев, часто зеленых и здоровых на вид", - рассказал преподаватель декоративного садоводства Анкит Сингх.

Чтобы спасти денежное дерево от переувлажнения, поливайте только верхние 2,5–5 см почвы, когда она сухая, и используйте горшок с дренажными отверстиями и хорошо дренированной почвой. "Если проблема сохраняется, проверьте корни и обрежьте все мягкие или почерневшие перед пересадкой", - посоветовал Сингх.

Недостаточный полив

С другой стороны, недостаток воды также может стать проблемой. "Длительные периоды без воды истощают растение, вызывая сморщивание, увядание и опадение листьев. Признаками являются сморщенные или очень сухие листья и отслоение почвы от краев горшка", - рассказала эксперт по комнатным растениям Келли Фанк.

"Глубокий, нечастый полив лучше подходит для нефритовых растений", - добавил Сингх.

Неправильное освещение

Денежные деревья солнцелюбивые. Им нужен яркий свет для поддержания здоровья стеблей и листьев. "Недостаток света ослабляет их способность к фотосинтезу. Когда растения не могут производить достаточно энергии, они начинают сбрасывать листья. Признаками этого являются вытянутые стебли, опадение нижних листьев и бледный или замедленный рост", - сказала Фанк.

Но и не стоит усердствовать, так как нефритовые растения могут получить солнечные ожоги от слишком сильного солнечного света. "Признаками солнечного ожога являются белые, бледно-коричневые или коричневые пятна на листьях; сухая, хрустящая или обгоревшая поверхность листьев; обесцвеченные пятна, которые не зеленеют снова; опадение листьев после видимых повреждений от ожогов; и внезапное появление повреждений после перемещения растения на более яркий свет", - описала Фанк.

Как правило, толстянки лучше всего чувствуют себя в месте, где получают 6-8 часов яркого рассеянного солнечного света ежедневно, например, у окна, выходящего на юг или запад. Если вы перемещаете растение из места с недостаточным освещением в светлое место, адаптируйте его постепенно, чтобы избежать шока.

Неправильная подкормка

Недостаток подкормки может привести к опадению старых листьев для экономии энергии. "Медленный, слабый или бледный новый рост и опадение листьев со временем без других причин являются признаком недостатка питательных веществ", - объяснла Фанк.

Но не нужно усердствовать с удобрением, так как это также может вызвать проблемы. "Опадение листьев у нефритового растения гораздо чаще происходит из-за избытка удобрений (которые обжигают корни), чем из-за их недостатка", - ворит Сингх.

Он рекомендует подкармливать растение весной и летом сбалансированным удобрением для комнатных растений, разбавленным вполовину.

Вредители

Сосущие сок вредители, такие как мучнистые червецы, паутинные клещи и щитовки, высасывают из растения влагу и питательные вещества, вызывая опадение листьев. "Белые ватообразные пятна – признак мучнистых червецов, крошечная паутина или пятнышки – признак паутинных клещей, а липкий налет или небольшие коричневые бугорки – признак щитовок", - рассказала Фанк.

Регулярно осматривайте нефритовое растение, чтобы как можно быстрее заметить вредителей. "Удаляйте вредителей ватным тампоном, смоченным в спирте, или используйте подходящее инсектицидное мыло", посоветовала Фанк.

Болезни

Грибковые заболевания, часто вызываемые избытком влаги, могут привести к опадению листьев у денежного дерева. "Зараженные корни не могут поддерживать листья, поэтому листья опадают.Признаками этого являются мягкие или почерневшие корни, опадение листьев даже при, казалось бы, правильном уходе и неприятный запах почвы", объяснила садовод.

Чтобы предотвратить заражение денежного дерева грибком, Сингх рекомендует сократить полив и улучшить циркуляцию воздуха. Если это не помогает, выньте растение из горшка, удалите поврежденные корни и пересадите в свежую почву.

Колебания температуры

Колебания температуры или сквозняки могут вызвать у растения шок, приводящий к опадению листьев.

"Признаками этого являются мягкие или вялые листья без пожелтения, замедление или остановка роста, появление темных, водянистых пятен на листьях после воздействия холодного воздуха и поникшие ветви после нахождения рядом с дверями, окнами, вентиляционными отверстиями или обогревателями", - рассказала Фанк.

Она рекомендует держать растение в комнате с умеренной, постоянной температурой.

Опадение листьев

Опадение листьев также может быть признаком старения. "По мере роста и старения нефритовых растений старые, нижние листья естественным образом отмирают. Это нормально и означает, что растение перераспределяет ресурсы на новый рост. Опадет лишь несколько старых нижних листьев, а новый рост будет выглядеть здоровым", - сказала специалист.

