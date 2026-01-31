Брайан Мэй заявил, что Queen никогда не вернутся с концертами в Америку

Артист говорит, что США стали опасным местом.

Легендарная британская рок-группа Queen больше не планирует концертные туры по Соединенным Штатам Америки.

Об этом в беседе с Daily Mail сообщил гитарист и один из основателей коллектива Брайан Мэй, объяснив позицию изменениями в ситуации с безопасностью в стране. Последний масштабный тур Queen вместе с вокалистом Адамом Ламбертом состоялся в 2023 году. По словам Мэя, если группа и вернется на сцену, США больше не будут рассматриваться как гастрольное направление.

По словам музыканта, это решение не имеет ничего общего с отсутствием любви к Америке - наоборот, именно там Queen в свое время приобрели огромную популярность. Впрочем, нынешние реалии заставляют учитывать риски:

"Америка сейчас - опасное место, поэтому это нужно учитывать. Это очень печально, потому что мне кажется, что Queen выросли в Америке, и мы ее любим, но это уже не то, что было раньше. Сейчас все дважды думают, прежде чем ехать туда".

Также Мэй подтвердил, что не планирует выступать на британском фестивале Гластонбери, объяснив это идеологическими разногласиями с организаторами. Гитарист много лет занимается защитой прав животных и открыто критикует практику уничтожения барсуков в Великобритании.

"Они поддерживают убийство барсуков и считают это спортом, а я не могу это поддержать, потому что мы годами пытаемся спасти этих барсуков, но их продолжают убивать. Именно поэтому мы пропускаем этот фестиваль", - добавил он.

Несмотря на паузу в гастрольной деятельности, Мэй не исключает, что Queen еще вернутся с новыми проектами. По его словам, будущее группы пока открыто, а работа над новым материалом вполне возможна.

Напомним, недавно о возможности переезда из Соединенных Штатов Америки заговорила звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. По словам актрисы, при президентстве Дональда Трампа "полностью разрушается реальность".

