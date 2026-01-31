225 ОШП о решении суда по Национальному кладбищу: Мертвые герои имеют такое же право на уважение, как и живые

225 Отдельный штурмовой полк требует отменить постановление Верховного суда, согласно которому земли, на которых расположено Национальное военное мемориальное кладбище, должны быть возвращены в государственный лесной фонд, а могилы перенесены в другое место.

Соответствующее заявление обнародовано на официальных ресурсах 225 ОШП.

"29 января Верховный Суд принял постановление, которое общество обоснованно воспринимает как удар по национальной памяти. Формально – о земле. По сути – о месте памяти погибших Защитников в государстве, за которое они отдали жизнь", – говорится в заявлении полка.

В 225 ОШП подчеркнули, что воины, погибшие, защищая Украину, не могут становиться заложниками бюрократии, судебных коллизий, политических игр или чьих-то амбиций. Они отдали самую высокую цену – свою жизнь. И государство обязано отдать им последний долг достойно, без унижений и без торгов.

"Мы видели, как ребят выносят с поля боя. Тела многих оставались лежать там, потому что отправить эвакуационную группу за ними означало верную смерть. Поэтому мы знаем, что для семей значит место, где можно встать на колени и сказать: "Я буду помнить тебя".

Мертвые Герои имеют такое же право на уважение, как и живые. Требуем отменить это постановление и оставить могилы Защитников в покое!" – призывает 225 ОШП.

