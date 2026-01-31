Клопотенко рассказал, как спасти продукты во время отключений света

Повар показал простые кулинарные лайфхаки.

Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился лайфхаками, которые помогут спасти продукты в случае длительного отсутствия света.

Блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте краткую, но понятную инструкцию для хранения размороженного мяса и овощей. В первом случае он советует сделать раствор из воды и 30 граммов соли, в котором курятину можно будет спокойно оставлять на два-три дня:

"Соль - это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу плотнее и вкуснее, а во-вторых, такое легкое засоление продлевает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа в день, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет. Просто будет засолена несколько дней, а потом, когда дадут свет, приготовите".

Для длительного хранения овощей повар рекомендует использовать смесь из горячей воды, уксуса и соли. По словам Клопотенко, залитые таким раствором перец или огурцы останутся вкусными в течение как минимум трех-четырех недель. "На вкус это будет как свежие овощи, но сохраненные благодаря горячей воде, уксусу и соли", - пояснил он.

Видео дня

В конце ресторатор отметил, что лучшим вариантом хранения является консервация, подготовленная еще летом. "Но кто же знал, что зимой не будет света", - пошутил Клопотенко.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказывал, какие блюда одинаково вкусны и горячими, и холодными.

Вас также могут заинтересовать новости: