Он сказал, какому выражению лучше отдавать предпочтение.

В украинском языке можно употреблять как выражение "курити цигарки", так и "палити цигарки". Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

"Одни до хрипоты доказывают, что курить - это поднимать куряву, а другие говорят, что "палят" сухие листья. На западе Украины отдают предпочтение слову "курити", чтобы не так, как в польском языке, а на востоке чаще употребляют "палити", чтобы не так, как в русском", - рассказал он.

Авраменко отмечает, что эти слова являются синонимами, поэтому употребление обоих вариантов не будет ошибкой. В то же время языковед советует отдавать предпочтение слову "курити". "Как мы называем человека, который сосет сигареты? Курильщик или поджигатель? Конечно курильщик, ведь поджигатель - это тот, кто совершил поджог", - пояснил языковед.

Другие языковые советы от эксперта:

Ранее Авраменко разбирал языковую ошибку, которую допустила украинская певица Оля Полякова, когда сказала о "бричке, в которой бегает маленькая пони".

Также он объяснял, почему в украинском языке не стоит употреблять ошибочную конструкцию "предупредить что-то" в контексте предотвращения какого-либо явления.

Кроме того, учитель объяснял значение ряда устойчивых словосочетаний, которые часто употребляют в повседневной жизни.

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