'Сейчас нарыдаюсь…': Саливанчук трогательно почтила память известной украинской актрисы

Тамара Плашенко ушла из жизни 28 января.

В Киеве в последний путь провели известную народную артистку, актрису кино и театра Тамару Плашенко, которая ушла из жизни 28 января после месяцев борьбы с тяжелой формой рака. Актрисе было 70 лет.

Среди тех, кто пришел попрощаться с Тамарой Плашенко, была и украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук.

"Такая жизнь: кто-то рождается, кто-то умирает", - отметила она на одном из видео, которые опубликовала в своем Instagram в stories.

Плашенко Саливанчук назвала "невероятно талантливой и красивой".

"Она была не такая, как все. Она просто невероятная, какая-то космическая. Но болезнь забрала ее, к сожалению. Сейчас нарыдаюсь, как бешенная. Тамарочка, мы очень тебя любим и уважаем", - заявила Саливанчук.

Тамара Плашенко - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, 28 января 2026 года стало известно, что умерла Тамара Плашенко.

"После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно утратила желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-либо другое так и не смогли заменить его для нее", - написал ее сын.

По его информации, последние месяцы жизни Плашенко боролась с раком мозга.

