Три китайских знака Зодиака исполнят все свои мечты в феврале-2026

Составлен гороскоп на месяц по востояному календарю. В феврале 2026 года три знака китайского Зодиака окажутся в центре удачи и благополучия. Этот месяц благоволит тем, кто готов строить новые связи и становиться магнитом для людей, будь то в деловой сфере или в личных отношениях, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Энергия февраля подталкивает к самосовершенствованию: прежде чем привлечь нужное в свою жизнь, важно укрепить собственные качества. Большая часть месяца будет посвящена устранению негативных влияний, избеганию ненужных конфликтов и ясному пониманию, что действительно важно. Когда желания и потребности приведены в порядок, удача приходит естественно, без лишних усилий, помогая создавать жизнь, которой хочется по-настоящему.
Дракон
Дракон, отметьте в календаре 5, 11, 19 и 23 февраля. В эти дни энергия месяца будет особенно благоприятной для вас, особенно в вопросах отношений и контактов с людьми. Ваша естественная энергия Ян обычно тянет других к вам, но в начале февраля важно позволить событиям течь своим чередом – чрезмерное давление оттолкнет желаемое.
11 февраля подходит для новых знакомств или первого свидания, а также для деловых встреч, где вы ищете поддержку или советы. 23 февраля благоприятен для укрепления существующих связей: будь то партнерские отношения или сотрудничество. Символические предметы, например, красная нить или золотая монета, могут усилить притяжение удачи.
Коза
Коза, ваша энергия – Инь, и начало месяца гармонирует с этим. Самые удачные дни – 5, 10, 14, 25 и 26 февраля. Удача для вас приходит через признание и поддержку окружающих. 5 февраля вы почувствуете уверенность, когда окружающие отметят ваши достижения или таланты. Важно прислушиваться к обратной связи, ведь она показывает, где ваша энергия принесет наибольший результат.
Неделя с 9 февраля может принести критику. Не реагируйте защитно – это подсказка, где стоит скорректировать действия. 14 февраля ожидайте значимых перемен: новые знакомства или развитие отношений откроют перед вами новые возможности. Лавровый лист в кошельке усилит приток удачи.
Обезьяна
Обезьяна, символ Ян, в начале месяца может чувствовать необходимость сделать шаг назад, что может показаться непривычным, но это создаст пространство для желаемого. Лучшие даты – 5, 8, 16 и 20 февраля.
В начале месяца избегайте чрезмерного флирта и внимания к себе – дайте другим возможность проявиться. Следите за балансом: любопытство важно, но чрезмерная драматичность может мешать вашим планам. 16 февраля энергия начинает меняться с Инь на Ян, и любые противоречивые сигналы могут помешать удаче. Наведите порядок в доме, уберите вещи, связанные с прошлым.
С 17 февраля ваши усилия начнут давать результат: формируются новые знакомства и отношения. Создайте в доме уголок любви, который поможет притянуть желаемое, используя небольшие символические предметы, например, одинаковые кольца.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака должны пройти серьезную проверку Вселенной.