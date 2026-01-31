Разбираемся, что надо сделать, чтобы борщ оставался красным и не терял насыщенный цвет.

Свёкла в борще - это еще не гарантия насыщенного цвета. Одна ошибка - и вместо аппетитного оттенка получается мутный оранжево-коричневый суп. Рассказываем, что делать, чтобы борщ был бордовым, и какие хитрости использовали еще наши бабушки.

Как правильно готовить борщ, чтобы он был красный

Что добавить в борщ, чтобы был красный? Правильно - свеклу. Однако далеко не все хозяйки знают, как правильно готовить овощ, чтобы он не теряла цвет.

Самая частая ошибка в приготовлении - это варить свеклу в борще. В этом случае в овоще разрушаются пигменты, которые отвечают за насыщенный оттенок. В итоге вместо красного борща получается бурый, в лучшем случае - оранжевый.

Видео дня

Наши бабушки решали эту проблему очень просто: они готовили свеклу отдельно и соблюдали некоторые правила.

Итак, как приготовить борщ со свеклой, чтобы он был красный:

свеклу для борща нарезают соломкой, а не трут - так она медленнее будет "отдавать" цвет в процессе приготовления, да и борщ с нарезанными овощами намного вкуснее;

нарезанную свеклу предварительно тушат на сковороде с водой, добавив 2 ст. л. лимонного сока, уксуса или томатной пасты - кислота будет замедлять разрушение пигмента и поможет сохранить насыщенный цвет;

затем овощ нужно обжарить в растительном масле - оно образует тонкую пленку и "запечатывает" цвет;

добавляют свеклу в борщ в самом конце варки, картошка и капуста должны быть практически готовы.

Кстати, для борща подходит только столовая свёкла, насыщенного темно-бордового цвета.

И еще важный момент: борщ лучше повторно не кипятить - при новом закипании пигменты продолжают разрушаться, и насыщенно-красный оттенок тускнеет. Если нужно разогреть блюдо, то лучше делать это порционно, в отдельной кастрюле, не доводя до активного кипения.

Ранее мы также рассказывали, как быстро разморозить мясо - куда его положить, чтобы оно оттаяло за считанные минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: