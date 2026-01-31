Ольга Сумская неожиданно заговорила о болезненном разрыве с близкими и показала фото

Актриса призвала сосредотачиваться на своей энергии.

Известная украинская актриса Ольга Сумская порадовала подписчиков новой фотосессией и вдруг заговорила о болезненном разрыве с близкими людьми.

В своем Instagram артистка опубликовала целую подборку снимков и поделилась, какая цитата ее выбила из колеи.

"Эта цитата почему-то смутила меня сегодня… "Не беспокойтесь о людях, которых Бог удалил из вашей жизни. Он слышал разговоры, которые не слышали вы, он видел действия, которые вы не могли видеть"… И действительно, отпускайте, не держите обиду, не слишком углубляйтесь, почему и как так могло произойти…Были родными, самыми близкими, а стали чужими", - написала Сумская, явно со знанием дела и соответствующим пережитым в прошлом опытом.

Актриса добавила, что важно в таких ситуациях:

"Сосредоточьтесь на своей энергии, мысленно пожелайте добра всем тем, кто вас оскорбил… Это важно".

В комментариях пользователи активно поддержали Сумскую. Среди них - ее коллеги-актеры Тарас Цымбалюк, Елена Светлицкая и Наталка Денисенко.

