Гороскоп на 1 февраля по картам Таро: Козерогам - не отступать, Стрельцам - похвала

Скорпионам советуют не сопротивляться изменениям.

Составлен гороскоп на завтра, 1 февраля 2026 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта дня – "Умеренность". 1 февраля требует внутреннего баланса и осознанного темпа. Карта "Умеренность" говорит о необходимости не впадать в крайности – ни в эмоциях, ни в действиях, ни в решениях. День не поддерживает резкие шаги и ультиматумы, зато благоволит тем, кто умеет выжидать и соединять противоположности. Даже в напряженных ситуациях сейчас можно найти точку равновесия, если не пытаться ускорить события силой.

Овен

Ваша карта – "Справедливость". Этот день требует от вас предельной честности – прежде всего с собой. Любая попытка обойти правила, схитрить или закрыть глаза на очевидное быстро обернется последствиями. 1 февраля поднимает темы ответственности, договоренностей и прошлого выбора. Возможно, придется отвечать за решение, принятое ранее, даже если вы уже считали этот вопрос закрытым. Карта не наказывает, она выравнивает. Чем честнее вы действуете сейчас, тем быстрее ситуация стабилизируется. День подходит для официальных шагов, важных разговоров и окончательных выводов. Иллюзии будут разрушены, но на их месте появится ясность.

Телец

Ваша карта – "Туз Пентаклей". Перед вами открывается возможность, которая может показаться скромной или слишком простой. Однако именно она способна дать долгосрочный результат. День про старт – но не громкий, а основательный. 1 февраля благоприятен для вложений, договоренностей, первых шагов в новом направлении. Главное – не откладывать и не сомневаться слишком долго. Карта говорит: шанс уже в руках, вопрос лишь в том, возьмете ли вы ответственность за его развитие. Избегайте советов людей, которые не участвуют в процессе. Это день личного выбора и личной выгоды.

Близнецы

Ваша карта – "Семерка Мечей". День требует осторожности и трезвого взгляда на происходящее. Не вся информация, которую вы получите, будет правдивой, и не все люди рядом действуют открыто. Возможны манипуляции, двойные смыслы или ситуации, где кто-то пытается сыграть за вашей спиной. Карта не пугает, а предупреждает: важно проверять факты и не делиться лишним. Также стоит обратить внимание на собственные мотивы – вы сами можете быть склонны к обходным путям. День подходит для стратегического мышления, но не для доверчивости.

Рак

Ваша карта – "Король Жезлов". 1 февраля ставит вас в позицию лидера, хотите вы этого или нет. От вас ждут решения, реакции, направления. Карта говорит о внутренней силе, харизме и способности влиять на ситуацию одним словом. Важно не злоупотреблять этим и не давить на других. День хорошо подходит для инициативы, презентации идей, выхода вперед. Однако если вы попытаетесь переложить ответственность или спрятаться, обстоятельства все равно вытолкнут вас на передний план. Это день, когда уверенность становится вашим главным ресурсом.

Лев

Ваша карта – "Пятерка Кубков". Этот день может вскрыть разочарование, сожаление или чувство утраты. Возможно, вы поймете, что ожидали от ситуации или человека больше, чем они могли дать. Карта не про драму, а про честное признание эмоций. Важно не застрять в сожалениях и не обесценить то, что у вас осталось. 1 февраля дает шанс отпустить иллюзии и перестать держаться за прошлое. Это непростой, но очищающий день. Чем быстрее вы перестанете смотреть назад, тем быстрее заметите новые возможности рядом.

Дева

Ваша карта – "Восьмерка Пентаклей". День сосредоточен на процессе, деталях и личном мастерстве. Это не время для резких поворотов – наоборот, именно рутинная, внимательная работа даст максимальный результат. 1 февраля требует концентрации и терпения. Вы можете продвинуться дальше других, если не будете распыляться. Карта говорит: совершенствование навыка сейчас важнее признания. Не ждите быстрых аплодисментов – результат проявится позже. День благоприятен для обучения, корректировки планов и исправления ошибок, которые раньше казались незначительными.

Весы

Ваша карта – "Влюбленные". Перед вами стоит выбор, который невозможно отложить. Причем речь не обязательно о людях – это может быть решение между двумя направлениями, ценностями или вариантами будущего. Карта требует честности с собственными желаниями. Попытка угодить всем приведет к внутреннему конфликту. 1 февраля подталкивает к осознанному решению, даже если оно кажется рискованным. День может принести ясность через диалог или неожиданное осознание. Выбирайте не то, что выглядит правильным, а то, что откликается глубже.

Скорпион

Ваша карта – "Башня". Этот день может резко изменить привычный ход событий. То, что долго держалось на напряжении или самообмане, рушится. Это может быть внезапная новость, конфликт или осознание, которое невозможно игнорировать. Карта жесткая, но честная: разрушение освобождает место для настоящего. 1 февраля не стоит сопротивляться изменениям – попытки удержать старое лишь усилят удар. Лучше принять происходящее и быстро адаптироваться. После этого дня многое станет проще, даже если сначала кажется наоборот.

Стрелец

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". День акцентирует тему сотрудничества и совместных усилий. Вам важно быть частью команды или процесса, где ценят вклад каждого. 1 февраля благоприятен для обсуждений, распределения ролей и обмена опытом. Карта говорит: сейчас вы можете научиться большему, если перестанете делать все в одиночку. Также возможна похвала или признание, которое укрепит вашу уверенность. Главное – не обесценивать мелкие шаги. Именно они формируют устойчивый результат.

Козерог

Ваша карта – "Девятка Жезлов". Вы находитесь на границе выносливости. День может принести ощущение усталости или необходимости снова защищать свои позиции. Карта говорит: вы уже прошли многое, и отступать сейчас нет смысла. 1 февраля требует выдержки и четких границ. Не все вокруг настроены дружелюбно, но у вас достаточно опыта, чтобы справиться. Это не день для новых начинаний, а для удержания достигнутого. Не сдавайтесь из-за временного давления – оно скоро спадет.

Водолей

Ваша карта – "Колесо Фортуны". День несет поворот, который сложно предсказать. События могут развиваться неожиданно, но в нужном направлении. 1 февраля важно быть гибкими и не пытаться все контролировать. Карта говорит: сейчас многое решается не усилием, а готовностью принять изменения. Возможна удача, совпадение или предложение, которое перевернет планы. Главное – вовремя среагировать. Не цепляйтесь за сценарий, который вы придумали заранее. Этот день работает по своим правилам.

Рыбы

Ваша карта – "Королева Мечей". День требует ясности, холодного разума и четких формулировок. Вам придется говорить прямо, даже если обычно вы предпочитаете мягкость. Карта указывает на необходимость поставить границу или озвучить позицию. 1 февраля подходит для серьезных разговоров, принятия решений и анализа ситуации без эмоций. Возможно, кто-то будет недоволен вашей прямотой, но это неизбежно. Сейчас важно защитить свои интересы и не позволять другим искажать факты. Честность станет вашей силой.

