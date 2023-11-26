Лингвисты советуют употреблять на обозначение верхнего конструктивного элемента покрытия дома два замечательных слова.

Суржик обильно пророс украинском языке, поэтому уже появились специальные словари. Кто-то говорит, что благодаря этим словам наш язык живой и колоритный, а другие это явление всячески критикуют и подчеркивают, что оно язык лишь загромождает. Однако искоренить одним махом это нереально - можно только побудить украинцев к тому, чтобы они сознательно избавлялись от украинско-российской мешанины и разговаривали на хорошем украинском.

Скажем, люди до сих пор активно используют в речи слово "криша". "У нього поїхала криша", "На криші сидять десятки голубів", "У нас тече криша, то ж треба робити ремонт", - порой можно услышать от окружения. Но так говорить не следует, потому что слово "крыша" не имеет ничего общего с украинским и является суржиком, в частности, оно есть в соответствующем перечне в Википедии.

А как сказать на украинском "крыша"? Лингвисты советуют употреблять на обозначение верхнего конструктивного элемента покрытия дома два замечательных слова - "дах" і "покрівля".

Видео дня

Что означает слово "дах"? Вот какое объяснение этому слову можно найти в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ):

"Дах, чол. 1. Верхня частина будівлі, що служить її покриттям; покрівля. — Був у нас добрий будинок з вербини, Ґонтовий дах, димарі із цеглини (Яків Щоголів, Поезії, 1958, 339); В 1955 році ми збудували ще один табір на 200 корів, з двосхилим дахом, критий етернітом (Колгоспник України, 4, 1957, 3); * Образно. Цікаво побувать над дахом світу,.. Чарує велич снігових вершин (Микола Шеремет, Дорога.., 1957, 31). 2. перен. Домівка, житло. Не крився пилом темний шлях, .. Як кидав я мій рідний дах (Яків Щоголів, Поезії, 1958, 375); Чого, чого я в тих літах Не витерпів! Спершу важкая Борня за хліб, за цент, за дах, За те, що з кождим днем тікає (Іван Франко, XIII, 1954, 410). Під одним дахом з ким — в одному приміщенні, — Не хочу жити під одним дахом з чортякою! Ще, борони боже, на суд потягнуть!.. (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 9)".

В том же словаре можно найти объяснение слова "покрівля", которое можно употреблять на замену слова "дах":

"Покрівля, жін. Те, чим покривається верхня частина будівлі. Колись зелена залізна покрівля злущилася (Панас Мирний, IV, 1955, 16); З бляшаної покрівлі стікали каплі в дубовий дзбан (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 104); Уперлися в небо готичні шпилі, Рожеві дахи, черепичні покрівлі... (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 294); * Образно. Його ведуть у промерзлий чистий світанок, який легкою синьою покрівлею накриває засніжений полумисок долини (Михайло Стельмах, I, 1962, 170)".

Правда, слово "покрівля" имеет еще одно значение, и его можно также употреблять, когда надо сказать о каком-то покрытии.

"Верхній шар, що покриває щось; покрив. Товстою покрівлею прикрило курево [куриво] його празникову одежу (Панас Мирний, I, 1954, 282); Напровесні ще крижана покрівля сковує води й землю, а попід снігом уже риються дрібнесенькі струмочки та роблять потай свою роботу до недалекого сонячного воскресіння (Дніпрова Чайка, Тв., 1960, 124); // Те, що прикриває собою що-небудь; прикриття. По обидва боки дороги виструнчились могучі клени, сосни, старі берези, утворюючи таку густу покрівлю, що навіть сонце не може пробитися крізь неї (Анатолій Шиян, Партиз. край, 1946, 135)", - говорится в толковом словаре.

Теперь вы знаете, как правильно сказать на украинском слово "крыша", и ваш язык стал еще немного красивее и чище.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, что самый известный украинский учитель, языковед и автор учебников Александр Авраменко объяснил, как правильно на украинском называть некоторые изображения - "рисунок или малюнок.

Педагог подчеркнул, что рисунок и малюнок отличаются техникой создания изображения на какой-то плоскости.

"Почнімо з "рисунка". От слухайтеся в це слово - "рисунок", воно має той самий корінь, що й іменник риска (корінь "рис", - Ред.). Отже, зображення, нанесене лініями або штрихами ("рисками"), називається "рисунком". А словом "малюнок" позначають кольорові зображення, виконані фарбами...", - отметил языковед.

Вас также могут заинтересовать новости: