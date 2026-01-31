Одна капля масла способна превратить кухню в каток, если не знать, как ее убрать.

Даже если вы понимаете, чем мыть полы в большинстве случаев, масло заслуживает особого внимания.

От незнания, чем убрать масляные пятна с пола, при использовании салфеток или тряпок ситуация только ухудшается, и в итоге помимо пола жиром оказываются покрыты руки, мочалки и все вокруг.

Однако есть один гениальный способ, о котором почему-то мало кто знает – в чем он заключается, разберемся в этой статье.

Как отмыть остатки растительного масла с пола – универсальный способ для всех типов покрытия

Обычно люди сразу пытаются вытереть масло тряпкой, но так оно только размажется, пол станет скользким и – опасным.

Вместо этого лучше сначала впитать масло чем-нибудь сухим. Салфетки отчасти справляются с этой задачей, но далеко не идеально.

На самом же деле все просто – посыпьте масло мукой и подождите немного. Мука впитает масло, и его будет легче собрать. Такой метод работает для всех типов напольного покрытия, так что не придется искать в интернете, как отмыть подсолнечное масло с линолеума или ламината.

Более того, вместо муки можно использовать любой сорбент, например крахмал или соду – но не стоит скупиться: лучше посыпать с горкой, чем потом поскользнуться на плохо убранных масляных разводах.

Чем отмыть масло с пола из натуральных материалов

Впрочем, тогда как отмыть подсолнечное масло с ламината названным способом не должно составить труда, то вот паркетные доски могут быстро впитать жидкость, так что с деревянным полом действовать нужно незамедлительно.

Промокните излишки салфетками, затем засыпьте пятно солью, тальком или содой на 15–30 минут, чтобы впитать жир.

Окончание очистки для всех полов выглядит одинаково: после удаления сорбента (его можно подмести веником), помойте пол теплой водой с моющим средством или мыльным раствором. Можно добавить немного уксуса или лимонного сока. Кислота поможет убрать масляную пленку.

Нужно понимать, что чем быстрее вы начнете уборку, тем проще она будет, так что в любом случае нельзя терять время.

