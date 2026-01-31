Елка окончательно разорвала связи с Украиной и отказалась от гражданства, - СМИ

Певица Елка (настоящее имя - Елизавета Иванцив), родившаяся в Ужгороде, отказалась от украинского гражданства, чтобы получить паспорт Российской Федерации.

Как сообщают российские Telegram-каналы, артистка пошла на этот шаг перед бракосочетанием с другим украинским артистом, который остался в России - Рожденом Ануси из Одессы.

У Елки якобы возникли проблемы с собственным бизнесом в России из-за истечения срока действия ее украинского паспорта. Получить новый Иванцив не могла, ведь российская армия прямо сейчас ведет захватническую войну против ее родины. Деятельность ее фирмы прекратили, поэтому она решила исправить это с помощью нового гражданства.

