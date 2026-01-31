В модных столицах открыли 'охоту' на деталь, которая придает любому образу лоск (фото)

Шарф с кисточками уверенно закрепляется как главный "дорогой" акцент сезона.

В этом сезоне в модных столицах развернулась настоящая охота за аксессуаром, который мгновенно придает образу блеск - шарф с кисточками.

Как обращает внимание Who What Wear, этот тренд выглядит роскошно даже тогда, когда остальная часть наряда максимально сдержанна. И хотя в холодное время года обычно спасают проверенные и функциональные базовые вещи, как только зима начинает отступать, а дни становятся длиннее, появляется желание добавить в образ немного игры.

Накануне fashion month внимательный взгляд на повседневные образы Нью-Йорка и Лондона показывает, что в центр модного внимания возвращаются шарфы. Еще прошлым летом они получили мощный импульс благодаря звездным выходам, а теперь на авансцену выходит новая вариация - шарф с кисточками.

В отличие от привычных зимних шарфов, эта модель почти не имеет практической функции - и именно в этом ее шарм. Чаще всего выполненные из шелка или других глянцевых тканей, такие шарфы напоминают об атмосфере вечерних приемов, но прекрасно работают в повседневном стиле.

Шарф с кисточками можно завязать поверх пальто на бедрах, накинуть на плечи поверх жакета или использовать как акцент к минималистичному образу. Он легко вписывается в уже знакомые формулы гардероба и каждый раз работает по-новому.

