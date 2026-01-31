Эти знаки Зодиака получат передышку, которую давно ждали: 'черная полоса' позади

В списке есть представители знака Лев.

После 31 января 2026 года представители трех знаков Зодиака выходят из периода напряжения и внутренних сложностей. Растущая Луна в Раке указывает на финальную стадию перед реальным облегчением и разрешением затянувшихся вопросов, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Энергия Рака направлена на восстановление через заботу о собственных потребностях и честность с собой. Этот лунный транзит усиливает темы эмоциональной защищенности, искренних чувств и ощущения опоры. Он способствует не просто временному облегчению, а глубокому внутреннему сдвигу, после которого проблемы теряют прежнюю остроту. В субботу для этих знаков начинается период, когда тяжесть прошлого наконец остается позади.

Лев

Для Львов этот непростой этап был связан с чрезмерной нагрузкой и постоянным напряжением. Вы долго тянули на себе больше, чем было разумно, и усталость накапливалась как на личном уровне, так и в делах. Продолжать в таком режиме означало бы подойти к грани полного истощения.

31 января, на фоне растущей Луны в Раке, происходит важный внутренний перелом. Давление ослабевает, потому что приходит понимание: вы не обязаны все держать под контролем. Впереди перемены, которые освобождают вас от постоянного чувства ответственности за всё и всех. Позвольте себе сделать шаг назад и дать другим возможность взять часть нагрузки на себя – трудный период завершен.

Козерог

Растущая Луна в Раке затрагивает сферу ваших взаимодействий с окружающими. Основная причина напряжения для вас заключалась в эмоциональном перекосе – вы долгое время ощущали, что отдаете больше, чем получаете. Иногда это вызывало желание просто отказаться от борьбы.

Однако 31 января приносит новый взгляд на старую ситуацию. Луна помогает увидеть, что решение было ближе, чем казалось, и многое зависело от угла зрения. После этого дня эмоциональное перенапряжение остается в прошлом. Вы вновь ощущаете устойчивость и уверенность, потому что сумели отстоять свои границы и вернуть себе внутренний баланс. С этого момента сложный период подходит к концу.

Близнецы

Для Близнецов трудности были связаны с ощущением неопределенности и поиском собственного направления. Вопросы самоопределения долго оставались открытыми, независимо от возраста и жизненного опыта. Растущая Луна в Раке приносит долгожданную ясность.

В субботу, 31 января, сомнения отступают настолько, что появляется готовность сделать следующий шаг без колебаний. Во время этого лунного транзита вы начинаете видеть дорогу, которая раньше казалась закрытой. Осознание того, что главным препятствием были внутренние ограничения, освобождает вас. С обретением направления напряжение уходит, а перемены воспринимаются уже не как угроза, а как естественный и нужный процесс.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака получат редкий шанс изменить свою судьбу в начале февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: