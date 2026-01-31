В православный праздник сегодня обращаются к святому покровителю семьи.

1 февраля по новому церковному календарю в православной церкви Украины вспоминают святого мученика Трифона Апамейского. О том, какие традиции и приметы связаны с этой датой и какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

1 февраля согласно новому церковному стилю украинские православные чтят память святого мученика Трифона, одного из раннехристианских святых (по старому календарю вспоминать его будут 14 февраля).

Трифон жил в III веке, в Малой Азии (на территории современной Турции). Еще в юности он получил дар исцеления и умел изгонять нечистую силу. За свою помощь святой никогда не брал платы, вместо этого всегда призывал верить в Иисуса Христа.

Молитвами Трифона многие язычники обращались в христианскую веру. По преданию, он однажды спас родное селение от нашествия вредителей, и таким образом жителям удалось избежать голода. Известен и случай с дочерью римского императора Гордиана III: бес, который вселился в нее, объявил, что изгнать его может только Трифон. Когда за святым послали, то нечистый дух покинул девушку еще до его прибытия.

Во времена правления императора Декия, Трифона схватили, а затем казнили. Перед смертью святой попросил у Бога особую милость для всех, кто будет обращаться кнему за помощью с искренней верой.

Кго еще почитают сегодня по новому стилю:

мучениц Перпетую и Фелицитату и других;

преподобного Петра Галатийского;

преподобного Вендимиана, пустынника,

а также отмечают предпразднство Сретения Господня.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По староцерковному календарю, на котором Православная церковь Украины была до 2023 года, в этот день вспоминают преподобного Макария Великого, Египетского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем просить в молитвах, что сегодня нельзя делать и давние обычаи

В православный праздник 1 февраля обращаются к святому мученику Трифону как к заступнику перед Господом - молятся о здоровье, избавлении от бесов и колдовства, просят исцелить глазные болезни, защитить урожай от мышей и насекомых. Также святого Трифона почитают как покровителя семьи, просят мира в доме, удачной помолвки и счастливого супружества.

В народной традиции день называют Трифонов и считают его особенно благоприятным для помолвок и венчаний. Существует примета: если в этот день двое дадут друг другу клятву верности, то союз будет крепким и долгим. Также на Трифона можно загадывать желания, связанные с любовью и семейным счастьем, - они обязательно будут услышаны.

В праздник 1 февраля церковь не одобряет злобы, лжи, зависти, нельзя ругаться, сквернословить, лгать, предаваться жадности, лени, отчаянию и отказывать в помощи.

По народным приметам существует целый ряд запретов, связанных с благополучием, отношениями и будущим. Так, в этот день запрещается:

покупать ножи и другие острые предметы - это может привести к ссорам, травмам и несчастьям;

оставлять деньги на столе или на виду - это к финансовым потерям и разорению;

грустить, жаловаться на жизнь и впадать в уныние - трудности будут преследовать человека весь год.

Не рекомендуется проводить день в одиночестве, иначе можно надолго остаться без поддержки близких. Особенно запрещены ссоры между влюбленными и супругами - конфликт, начатый в этот день, может затянуться надолго и даже привести к разрыву отношений.

Приметы 1 февраля

По погоде этого дня судят, какой она будет в ближайшее время, а также весной:

тихий, солнечный и спокойный день - весна будет ранней и теплой;

снег 1 февраля - весна окажется дождливой и сырой;

звездная ночь - весна запоздает, а зима затянется;

туман с вечера - утро будет теплым.

Трифонов день считают своеобразным рубежом между зимой и весной, поэтому говорят: "Февраль солнце на лето поворачивает".

