Почему ягоды следует замачивать в уксусе перед употреблением: трюк, который меняет все

При подготовке ягод к хранению не следует их смешивать.

На каждые 10 свежих ягод, которые вам удается съесть, примерно две сразу покрываются пушистой плесенью. Хотя свежие ягоды сочные и вкусные, они очень нежные. Об этом пишет Southern Living.

По словам экспертов, обычный уксус достаточно эффективно уничтожает споры плесени и бактерии, портящие фрукты. Промыв ягоды смесью белого уксуса и воды, вы можете продлить срок их хранения в холодильнике.

Как мыть, сушить и хранить ягоды?

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Сначала переберите ягоды и выбросьте все перезрелые или заплесневелые. Перезрелая ягода может ускорить созревание других плодов, с которыми она хранится.

В большой миске смешайте три стакана воды и один стакан белого уксуса. Окуните ягоды в воду и осторожно перемешайте их. После чего оставьте ягоды замачиваться на 5-10 минут.

Затем процедите ягоды через дуршлаг в раковине, слегка обмывая их струей проточной воды. Выложите промытые ягоды одним слоем на поднос, застеленный бумажными полотенцами, и дайте им полностью высохнуть.

"Готовя ягоды к хранению, не смешивайте их. Храните их отдельно, так как некоторые ягоды созревают быстрее других. Храните ягоды в контейнере, выстланном бумажными полотенцами. Используйте неглубокий контейнер, чтобы ягоды не лежали слишком глубоко. Если вы используете крышку, держите ее слегка приоткрытой, чтобы выходила лишняя влага", - посоветовали в публикации.

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