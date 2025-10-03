Команда исследовала образцы в лабораторных условиях.

Многие из нас слышали или пользовались так называемым правилом пяти секунд. Мол, есть еду, которая упала на пол, безопасно, если поднять ее в течение первых 5 секунд.

Это "правило" выдержало испытание временем, отмечает ресурс Martha Stewart. Но действительно ли оно работает? Ученый-пищевик, профессор Клемсонского университета и соавтор книги "Вы только что это съели?" Пол Доусон расставил точки над "і".

Специалист объяснил, что правило 5 секунд возникло из древних историй и кулинарных шоу, но это лишь культурный миф. На самом же деле это популярное правило не имеет под собой никаких оснований.

По словам Доусона, когда еда падает на пол (или любую другую поверхность), уровень ее загрязнения определяется преимущественно "грязностью" пола, а не непосредственной продолжительностью контакта. Поэтому, простыми словами, если пол заражен микробами, еда будет так же заражена независимо от того, как долго она там пролежала.

Доусон даже проверил правило пяти секунд в лаборатории вместе со своей командой: плитку, дерево и ковер загрязнили бактериями сальмонеллы, которая является одной из самых распространенных причин пищевого отравления. Затем они бросили на поверхности болонью (влажная пища) и белый хлеб (сухая пища). Далее было ожидание – 5, 30 и 60 секунд.

Когда команда провела замеры, оказалось, что как на сухой, так и на влажной пище был обнаружен высокий уровень бактерий, независимо от типа поверхности и времени контакта с ней. Хотя были некоторые различия (например, меньше бактерий на сухих продуктах или продуктах, касавшихся ковра), все равно наблюдался значительный уровень загрязнения.

"Вывод: если еда упадет на поверхность, она впитает в себя микробы с этой поверхности. Продолжительность контакта не влияет на то, произойдет ли это, и, в конечном итоге, на риск пищевого отравления", – акцентирует ресурс.

Безопасно ли есть еду, которая упала на пол: что говорит специалист

Не всегда еда, которая упала на пол, опасна. На самом деле риски для здоровья от употребления такой пищи зависят от многих факторов:

тип микроорганизмов на поверхности,

особенности контакта пищи с поверхностью,

общее состояние здоровья человека.

Если иммунная система ослаблена, риск отравления после употребления загрязненной пищи возрастает.

Доусон добавил, что определенные бактерии можно удалить, если промыть еду. Но не все продукты хорошо поддаются таким манипуляциям. К примеру, морковь или вишню промыть легко. А вот куриные крылышки или крекеры – наоборот.

