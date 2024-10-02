В частности, вы можете обработать яблоки самодельным спреем на основе уксуса и воды или пищевой соды и воды, но после их обязательно надо промыть.

В современном мире фрукты и овощи подвергаются обработке пестецидами. Это касается и яблок, которые для сохранения товарного вида и свежести еще и покрывают воском.

Так как надо мыть яблоки, чтобы избавиться от пестецидов, грязи и следов воска? В этом разбиралось издание Simple Recipes.

Почему нужно мыть яблоки?

Доктор Кит Уорринер – профессор кафедры пищевых наук в Университете Гвельфа в Онтарио говорит, что когда яблоки собирают, их моют, а затем покрывают воском, чтобы продлить срок их хранения. Это физический барьер для предотвращения плесени и обезвоживания, но такое покрытие может содержать фугициды.

Видео дня

Эти вещества предотвращают образование плесени на фруктах. При этом они не являются токсичными и одобрены к использованию Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США(FDA) или Министерством здравоохранения Канады.

При этом на яблоках все еще может быть грязь.

Как лучше всего мыть яблоки?

Воск и пестициды с яблок нельзя удалить путем замачивания. Лучше промыть фрукты под проточной водой, говорит Уорринер. Он не является сторонником замачивания яблок для их очистки, поскольку в раковинах могут собираться микробы, которые в дальнейшем могут попасть на фрукты.

"Представьте себе, что покрытие похоже на масляный слой, поэтому его можно смыть, используя теплую воду", – пояснил профессор.

Вы также можете обработать яблоки самодельным спреем на основе уксуса и воды или пищевой соды и воды. Но после такой обработки не забудьте тщательно промыть яблоко под проточной водой.

В то же время в FDA советуют не использовать для мытья фруктов мыло, моющие средства или коммерческие средства для мытья продуктов. Дело в том, что фрукты имеют пористую структуру, поэтому мыло и бытовые моющие средства могут поглощаться ими, несмотря на тщательное ополаскивание. Из-за этого у людей могут возникать определенные заболевания.

К тому же, нет достоверных данных о безопасности остатков таких средств для мытья продуктов, их эффективность не была проверена.

Нужно ли чистить яблоки?

Очистка яблока от кожуры также удаляет грязь и микробы, но сначала следует тщательно его вымыть. Дело в том, что вы рискуете перенести грязь ножом с кожуры на мякоть фрукта.

Уорринер также советует избавляться от сердцевины яблока, потому что порой патогенные организмы могут проникать в стебель.

"Также не ешьте семена, но не потому, что у вас в животе вырастет яблоня, а потому, что они могут содержать следы цианида", – говорит он.

Хотя количество цианида в семенах яблок не является смертельным, лучше избегать употребления любого количества этого вещества вообще.

Вас также могут заинтересовать новости: