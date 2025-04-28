На первый взгляд, фольга защищает продукты от внешних воздействий, но на самом деле опасность существует.

Мы привыкли использовать алюминиевую фольгу для хранения остатков еды в холодильнике, но это может иметь плохие последствия для здоровья, предупреждает издание Tasting Table.

На первый взгляд, фольга защищает продукты от внешних воздействий, но на самом деле то, что угрожает человеческому здоровью, очень микроскопическое, и увидеть его невооруженным глазом невозможно. Речь идет об опасных бактериях.

Отмечается, что когда мы заворачиваем остатки пиццы или курицы в фольгу, это не создает герметичной среды вокруг продукта, а значит, имеют возможность размножаться невидимые глазу бактерии, которые вызывают пищевые отравления.

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Фольга не имеет впитывающих свойств, другими словами, она не прилипает к другим поверхностям, а потому невозможно создать полностью герметичную среду, как бы тщательно не заворачивать пищу. В маленьких щелях между фольгой и продуктом питания могут размножаться такие опасные бактерии, как стафилококк, эндемическая почвенная палочковидная бактерия, а также бактерии, вызывающие ботулизм и листериоз.

Между тем, отмечается, при правильном хранении продуктов риск заражения бактериями значительно снижается. Поэтому вместо фольги лучше выбирать герметичные контейнеры, например стеклянные или изготовленные из безопасного пластика. Также подойдут пакеты Ziploc или другие - главное, чтобы была надежная застежка. Идеальным же решением будет вакуумный упаковщик.

Ранее УНИАН рассказывал, как не испортить чугунную сковороду. Речь шла о том, что некоторые продукты могут нанести серьезный вред такой посуде.

Ведущий шеф-инструктор кулинарного искусства в Институте кулинарного образования Эрик Роуз назвал 4 продукта, которые не стоит класть в чугунную сковороду, иначе повредится ее поверхность, а пища будет иметь металлический привкус. Это - помидоры, уксус, цитрусовые и соусы на основе вина.

Эксперт отметил, что когда есть необходимость готовить блюдо с этими ингредиентами, лучше использовать сковороду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.

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