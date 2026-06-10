Сантехники советуют залить это средство в слив на кухне: оно мгновенно 'съест' грязь

Сантехники также рассказали, что делать с более стойкими засорами.

Забитый слив в раковине – одна из самых распространенных проблем на кухне. Однако, прежде чем прибегать к сильнодействующим химикатам или вызывать сантехника, стоит попробовать проверенные домашние средства, которые могут эффективно прочистить систему.

Как пишет kobieta.wp.pl, многие засоры можно устранить с помощью средств, которые есть у большинства людей на кухне. Один из самых простых методов – использование поваренной соли и кипятка. Этот метод особенно хорошо работает, когда проблема только начинает проявляться, и канализация еще не полностью засорилась.

Чтобы прочистить канализацию, просто вылейте литр горячей воды в раковину, затем добавьте полстакана соли. Через несколько минут снова промойте слив кипятком. Эта процедура помогает растворить свежие жировые отложения и удалить мелкие загрязнения из слива.

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Если щадящий метод не помог

Для более стойких засоров может помочь смесь пищевой соды и уксуса. Однако сантехники подчеркивают, что ингредиенты следует использовать в правильном порядке. Сначала вылейте в слив литр кипятка, затем пять столовых ложек пищевой соды, а через короткое время добавьте около половины литра уксуса. Завершите процесс еще одной чашкой горячей воды.

Химическая реакция, возникающая при смешивании пищевой соды и уксуса, расщепляет жировые отложения и удаляет известковый налет и другие загрязнения, накопившиеся внутри труб. Это позволяет полностью прочистить слив без использования агрессивных чистящих средств.

Распространенные ошибки, которые быстро забивают слив

Эксперты напоминают, что большинство проблем с кухонным сливом возникают из-за повседневных привычек. Особенно вредно сливать в раковину жир, оставшийся после жарки. Остыв, он оседает на стенках труб, образуя липкий слой, к которому прилипает другой мусор. Со временем это приводит к трудноудаляемым засорам. Кофейная гуща и мелкие остатки пищи также опасны для системы. Хотя они кажутся безобидными, если они регулярно попадают в слив, они могут образовывать плотную массу, препятствующую потоку воды.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, стоит принять профилактические меры. Например, установить в сливе плотные сетчатые фильтры, которые задерживают более крупный мусор, прежде чем он достигнет труб. Также для профилактики стоит раз в неделю промывать систему кипятком с солью - это помогает уменьшить образование накипи и предотвращает неприятные запахи.

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