Как почистить микроволновую печь, чтобы удалить грязь и запахи: эксперты назвали способ

Уход за микроволновкой помогает избавиться от бактерий, запахов, которые могут переноситься на еду, а также мелких остатков пищи и налета, представляющих опасность возгорания. Как пишет Southern Living, этот прибор можно почистить с помощью пачки пищевой соды и немного уксуса.

Как часто чистить микроволновую печь?

По словам специалистов, регулярная уборка является обязательной. Протирание внутренней части после каждого использования позволяет избавиться от брызг пищи и жира, которые трудно заметить. Планируйте тщательно протирать ее еженедельно, а также проводить более тщательную уборку каждый месяц или чаще, если вы начинаете замечать запахи или налет.

Что стоит учесть перед началом работы?

Эксперты советуют никогда не использовать абразивные губки, металлическую посуду или агрессивные химические средства для чистки микроволновки, которые могут легко повредить поверхность, что приведет к появлению мелких царапин, в которых могут скапливаться бактерии, остатки пищи и влага.

"Агрессивные чистящие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для чистки духовок и дезинфицирующие салфетки, могут повредить поверхность и вызвать образование ржавчины. Лучше всего использовать чистящие средства, безопасные для пищевых продуктов, на случай, если еда будет контактировать с поверхностями. Независимо от того, используете ли вы пищевую соду, лимоны или уксус, пар - ваш лучший помощник в чистке внутренней части микроволновки, поскольку он помогает размягчить прилипшую грязь. Просто будьте осторожны, работая с горячей водой, чтобы не обжечься", - подчеркнули в материале.

Что вам для этого нужно:

мерный стакан;

мерные ложки;

вода;

пищевая сода;

миска, пригодная для использования в микроволновке;

чистые салфетки из микрофибры;

чистые кухонные полотенца;

средство для мытья посуды;

белый уксус (по желанию).

Как почистить микроволновую печь с помощью пищевой соды?

Нагрейте один стакан воды и две столовые ложки пищевой соды в миске, подходящей для микроволновки, в течение 3-5 минут или пока смесь не закипит и не начнет выпускать пар.

После чего оставьте дверцу закрытой и дайте миске постоять пять минут, чтобы пар размягчил или разрыхлил грязь или пригоревшие остатки пищи.

"Осторожно выньте миску с пищевой содой и водой, а также стеклянный поддон. Смочите мягкую салфетку в смеси и протрите боковые стороны, заднюю часть, дно и верхнюю часть внутренней поверхности микроволновки, тщательно удаляя крошки и оттирая пятна. Протрите также внутреннюю и внешнюю стороны дверцы, клавиатуру и ручку дверцы", - добавили в публикации.

Далее вымойте стеклянный поддон в раковине теплой мыльной водой, высушите его чистым полотенцем и поставьте обратно в микроволновую печь.

Как почистить микроволновую печь с помощью пищевой соды и уксуса?

Нагрейте один стакан воды, 1-2 столовые ложки пищевой соды и ½ стакана уксуса в миске, пригодной для микроволновой печи, в течение 3-5 минут или пока смесь не закипит и не начнет выпускать пар. Оставьте дверцу закрытой и дайте миске постоять пять минут, чтобы пар размягчил и разрыхлил грязь или прижженную пищу.

Затем выньте горячую миску и стеклянный поддон. Смочите мягкую тряпку смесью пищевой соды и уксуса и протрите боковые стенки, заднюю часть, дно и верхнюю часть внутренней поверхности микроволновки, тщательно удаляя крошки и оттирая пятна. Также протрите внутреннюю и внешнюю поверхности дверцы, клавиатуру и ручку дверцы. После чего вымойте стеклянный поддон в раковине теплой мыльной водой, высушите его чистым полотенцем и поставьте обратно в микроволновую печь.

Другие советы экспертов

