Даже самая лучшая сковорода может расстроить, если ее неправильно использовать.

Изнурительная борьба с прилипшей едой - это повод для беспокойства, который может быстро отбить у вас желание готовить. Есть много способов, которые можно использовать, чтобы блюда готовились равномерно и переворачивались, не прилипая к сковороде.

Издание The Take Out назвало причины, из-за которых еда может прилипать к сковороде.

Использование неподходящего типа сковороды

Сковороды с антипригарным покрытием - это спасение для деликатных продуктов, которые готовятся на слабом или среднем огне. Несмотря на то, что они упрощают жизнь, их не следует использовать для приготовления блюд, которые требуют сильного обжаривания.

В этом случае лучше всего подойдут чугунные сковороды с более толстым дном и более высокой термостойкостью. Сковороды из нержавеющей стали, хотя и известны своей прихотливостью, позволяют быстрее контролировать температуру и лучше справляются с кислотностью, чем другие сковороды.

Недостаточно жира

Использование сливочного или растительного масла или животного жира лучший способ создать слой между пищей и сковородой. Чтобы предотвратить прилипание, перед приготовлением тщательно смажьте сковороду. При этом точное количество масла зависит от блюда. Если сковорода выглядит сухой, то просто добавьте еще немного масла.

Предварительно не прогрели сковороду

Сковороды необходимо предварительно разогреть перед приготовлением пищи. Если вы положите продукты на поверхность, не дождавшись, пока она нагреется до нужной температуры, то это значительно замедлит процесс нагрева, сделает подрумянивание практически невозможным и увеличит вероятность прилипания. Сковороде нужно время, чтобы медленно нагреться, что позволит теплу распределиться равномерно. Увеличение мощности плиты может сэкономить время, но может привести к перепадам температуры по сковороде, из-за чего некоторые участки блюда будут прилипать.

Температура в сковороде также должна быть правильной. Довести сковороду до нужной температуры очень просто: достаточно установить средний-высокий уровень нагрева и набраться терпения.

Вы не готовите

Даже если сковорода в идеальном состоянии, прилипание неизбежно, если вы не готовите продукты правильно. Перед приготовлением оставьте продукты на столе, чтобы они достигли комнатной температуры, потом что это гарантирует более равномерный процесс приготовления.

Однако лучшая защита от прилипания - удаление лишней влаги с поверхности продуктов. Слишком много воды на поверхности заставляет горячую сковороду тратить энергию на приготовление на пару, а не на обжаривание.

Вмешательство в процесс приготовления

Во время приготовления осторожно протыкайте края продукта. Если вы чувствуете сопротивление, подождите, пока корочка полностью сформируется, прежде чем переворачивать.

Также полезно следить за блюдом во время приготовления, прислушиваясь к постоянному шипению и наблюдая за количеством масла. Если кажется, что все происходит слишком быстро или недостаточно быстро, то не бойтесь регулировать температуру.

Использование неподходящих кухонных принадлежностей

Металлические лопатки или столовые приборы могут вызвать ненужный износ даже на керамических сковородах с антипригарным покрытием. Помятая сковорода не только выглядит неэстетично, но и нежелательные частицы покрытия могут попасть в ваши блюда.

Кроме того, царапины на поверхности увеличивают вероятность того, что пища прилипнет, что сводит на нет смысл антипригарного покрытия. Деревянные или силиконовые лопатки обеспечивают более безопасный процесс приготовления пищи.

Сковороды из нержавеющей стали более прочные, но они могут быть излишне поцарапаны, если вы не будете осторожны с абразивными инструментами.

Выбор неправильного типа жира

Не все масла одинаковы, и те, которые прошли более тщательную обработку, могут выдерживать более высокие температуры. Нерафинированные жиры, как оливковое масло экстра-класса, имеют более низкую температуру дымления и начинают разлагаться по мере увеличения температуры сковороды. Кроме того, сгоревшее масло может придать блюду горький привкус.

Рафинированные нейтральные масла, как подсолнечное, авокадо и виноградное, лучший помощник при приготовлении пищи на среднем и высоком огне. Животные жиры, как говяжий жир или свиное сало, наиболее эффективны при средней температуре.

Забыли закалить чугунную сковороду

Как и нержавеющая сталь, чугун имеет шероховатую поверхность, которая увеличивает площадь поверхности, но может привести к прилипанию пищи, если не закалить сковороду. Закаливание - это процесс, характерный для чугунных сковородок, который развивается со временем благодаря полимеризации - соединению молекул нагретого масла с шероховатой поверхностью сковороды. Это предотвращает ржавчину и создает постоянный антипригарный барьер. Лучший способ закалить чугунную сковороду - это регулярно ее использовать.

Недостаточно жидкости

Можно использовать жидкость вместо масла, чтобы предотвратить прилипание. При приготовлении используйте влагу, которую естественным образом выделяют продукты, и пару столовых ложек бульона. Это может создать небольшую смазку и дополнительный вкус, если вы ограничиваете количество потребляемого масла.

Нарушение порядка

Сначала разогрейте сковороду, затем добавьте масло, и когда масло станет жидким и начнет мерцать, добавьте продукты. Нарушение этого порядка препятствует правильному подрумяниванию и не позволяет сформировать корочку, необходимую для того, чтобы все не прилипало.

Плохое состояние сковороды

Если сковорода с антипригарным покрытием изрядно исцарапана, то пора ее выбросить, потому что царапины не только негигиеничны и способствуют размножению бактерий, но и повреждают покрытие, предотвращающее прилипание. Темное обесцвечивание и ржавчина - еще одни признаки того, что сковорода готова к утилизации.

Сковороды из нержавеющей стали и чугуна более долговечны, но они также требуют периодического ухода. Чтобы предотвратить ржавчину и защитить поверхность, мойте сковороды сразу после приготовления пищи и оставляйте на их поверхности тонкий слой масла во время хранения.

Ранее УНИАН писал, как не испортить чугунную сковороду.

