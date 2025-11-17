Для этого вам пригодится один популярный фрукт.

Яйца уже давно стали основным продуктом завтрака, ведь они богаты питательными веществами, являются универсальными и даже когда у вас мало времени, их можно приготовить за несколько минут. Об этом пишет Eating Well.

"Хотя тарелка вкусных яиц помогает вам достичь дневной нормы потребления белка, в вашем ежедневном рационе яиц не хватает важного питательного вещества - клетчатки! К счастью, это легко исправить с помощью простого совершенствования", - уверяют в материале.

Эксперты советуют добавлять к яйцам авокадо. Несмотря на то, что люди считают фрукт источником здоровых жиров, он также имеет источник клетчатки.

Польза авокадо

Только половина авокадо обеспечивает 4-5 г клетчатки. Начать день с завтрака, который содержит клетчатку, добавив к нему авокадо, это разумный шаг, ведь мало кто из нас потребляет рекомендованные 28-34 г клетчатки в день.

"Эта клетчатка также полезна для здоровья кишечника. Она не только обеспечивает нормальное пищеварение, но и, как показывают исследования, способствует оздоровлению микробиома кишечника", - подчеркивают в издании.

Также авокадо является отличным вариантом для вашего сердца, ведь оно богато клетчаткой и мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца. Эти оба питательных вещества связаны с улучшением показателей холестерина.

"Исследования показывают, что потребление авокадо способствует снижению уровня холестерина ЛПНП (плохой холестерин - УНИАН)", - добавила магистр наук, диетолог, лицензированный диетолог, сертифицированный специалист по питанию и физической подготовке Умо Каллинс.

Также авокадо стабилизирует сахар в крови, поэтому важно добавлять его к завтраку.

"После еды клетчатка замедляет переваривание углеводов, благодаря чему уровень сахара в крови повышается более стабильно, что лучше для вашего энергетического уровня и метаболического здоровья", - объясняют в Eating Well.

Как вкусно сочетать авокадо с яйцами?

Есть много способов сделать ваше блюдо вкусным с помощью авокадо. К примеру, превратите яичницу с авокадо в завтрак, который можно будет есть руками, сделав цельнозерновую тортилью.

"Для вкуса и цвета добавьте к яичнице измельченные овощи, такие как грибы, перец и лук. Затем выложите ее в ролл с нарезанным авокадо и сыром. Вы также можете попробовать ролл с лососем в стиле бейгла с копченым лососем, авокадо, сливочным сыром и яичницей", - рекомендуют в публикации.

"Вы также можете приготовить миску для завтрака с авокадо и яйцами, разогрев в миске быстрый коричневый рис, киноа или даже овсянку, а затем выложив на нее яичницу, нарезанное авокадо, сальсу и любые дополнительные овощи на ваш выбор", - добавила Каллинс.

