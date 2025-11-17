В такой перечень вошли также овощи и фрукты.

Один апельсин содержит около 83 миллиграммов витамина C или 92% от суточной потребности. Однако есть несколько других фруктов и овощей, которые могут с легкостью сравниться с этим количеством или даже превзойти его. Об этом пишет very well health.

Красный болгарский перец

Одна чашка красного болгарского перца предоставляет 142% от рекомендуемой суточной нормы витамина C, что составляет 128 мг. Кроме того, этот овощ богат другими необходимыми питательными веществами, среди которых калий, фолаты и витамины А, В6, Е и К.

Кроме того, красный болгарский перец является отличным источником клетчатки и имеет низкую калорийность.

Видео дня

Гуава

Одна гуава содержит около 125 мг витамина C или 138% от суточной нормы.

"Гуава богата антиоксидантом под названием ликопен, а всё растение может помочь в лечении различных заболеваний, включая воспаление, высокое кровяное давление и диабет", - добавляют в материале.

Манго

Одно манго содержит 122 мг витамина C, что составляет около 135% от рекомендуемой суточной нормы. Также манго является низкокалорийным и низкожирным лакомством. Кроме того, этот фрукт имеет большое количество витамина А, витамина В6, фолатов, калия, магния и клетчатки.

"Манго также является богатым источником бета-каротина, жизненно важного питательного вещества, необходимого для сохранения здоровья глаз. Желтые манго содержат больше каротиноидов, а красные манго имеют больше антиоксидантных и противовоспалительных свойств", - объяснили в very well health.

Клубника

Одна чашка клубники содержит около 119 мг витамина С, что превышает рекомендуемую суточную норму потребления. Также эти ягоды известны высоким содержанием различных антиоксидантов, в частности антоцианов.

Эти антиоксиданты известны своими противовоспалительными свойствами, которые являются активными соединениями во всех видах ягод.

Перец чили

Сырой зеленый и красный перец чили богаты источником витамина C. Одна чашка зеленого перца чили содержит 109 мг витамина C или 121% от рекомендуемой суточной нормы. В то же время одна чашка красного перца чили имеет 65 мг или 72% от рекомендуемой суточной нормы.

Кроме того, перец чили богат другими питательными веществами, среди которых магний, железо, кальций и витамины А, В и Е.

Папайя

Одна чашка папайи содержит 88 мг витамина C или 98% от рекомендуемой суточной нормы. Также этот фрукт известен своими противовоспалительными, антиоксидантными, антивозрастными и ранозаживляющими свойствами.

"Папайя также является богатым источником клетчатки и других питательных веществ, включая кальций, калий, магний и медь, а также витамины А, В, Е и К", - добавляют в издании.

Брокколи

Одна чашка измельченных брокколи содержит 81,2 мг витамина С, что помогает обеспечить 90% от рекомендуемой суточной нормы.

"Брокколи также связывают с многочисленными полезными для здоровья свойствами благодаря своим антимикробным и противовоспалительным эффектам", - отмечают в very well health.

Ананас

Одна чашка ананаса содержит около 87% от рекомендуемой суточной дозы витамина C, что составляет 78,9 мг. Также ананас содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и фенольные кислоты, которые могут оказать положительное влияние на организм. Кроме того, этот фрукт имеет фермент бромелайн, который может способствовать улучшению пищеварения.

Киви

Одна чашка киви содержит 74,7 мг витамина С, что составляет 83% от суточной нормы. Исследователи обнаружили, что киви обладает различными полезными свойствами для здоровья, включая противовоспалительные, противораковые и противодиабетические свойства.

Брюссельская капуста

Полстакана брюссельской капусты содержит 48 мг витамина С, что составляет более половины суточной дозы.

"Брюссельская капуста также богата витамином К, который способствует здоровью костей и свертываемости крови. Высокое содержание клетчатки также способствует пищеварению и здоровью кишечника", - отмечают в издании.

Другие советы по здоровью

Ранее опытный тренер ответила, сколько времени нужно ходить в день, чтобы живот был плоским. По ее словам, ходьба часто недооценивается как физическая нагрузка, но она может быть отличным способом уменьшить жир на животе.

В то же время эксперты назвали 6 добавок к овсянке, которых лучше избегать. В частности они выделили такие продукты, как сахар, сироп, карамелизированные орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты и цельное молоко.

Вас также могут заинтересовать новости: