Она также назвала четыре своих главных жизненных принципа - позитивное отношение, сопротивление, последовательность и гармония.

Элейн ЛаЛанн 98 лет, но она по-прежнему активна, как в молодости. Какой способ жизни она ведет и какие тренировки делает для того, чтобы оставаться здоровой даже в таком возрасте, рассказывает Parade.

Один из ее жизненных уроков: если вы хотите внедрить в свою жизнь здоровые привычки, будь то диета, физические упражнения или борьба со стрессом, главное - придерживаться простоты. Иначе меньше шансов, что это останется привычкой. Еще один урок - сохранять позитивный настрой. По ее словам, такой образ мыслей - ключ к здоровому старению.

Тренировки, которых придерживается Элейн

Растяжка

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Элейн говорит, что каждый день тратит несколько минут на растяжку всего тела, включая лицо и шею. "На лице 55 мышц, и большинство людей забывают их растягивать", - говорит она. Чтобы растянуть лицо, она широко открывает и закрывает рот, несколько раз. Затем она закрывает глаза и несколько раз широко открывает их. Она растягивает шею, поворачивая голову вправо и задерживая ее на несколько секунд, а затем поворачивая ее влево и задерживая на несколько секунд на этой стороне. Чтобы снять напряжение в плечах, она пожимает ими по направлению к ушам, а затем вниз, к спине.

Одно из упражнений, которое Элейн любит делать, чтобы снять напряжение в нижней части спины и бедрах, - коленно-локтевое. Для его выполнения лягте на пол, согнув колени под углом 90 градусов. Подтяните одно из коленей к груди, обхватив ногу руками, чтобы растяжка была более глубокой. Задержитесь на 30 секунд. Затем повторите с другой ногой.

Короткая прогулка

Чтобы поднять пульс, Элейн говорит, что ходит по беговой дорожке в быстром темпе, обычно в течение семи минут. Если у вас нет беговой дорожки, вы можете прогуляться на улице.

Подтягивания

Чтобы избежать плохой осанки и сгорбленности, которые часто встречаются с возрастом, Элейн любит делать подтягивания, которые направлены на проработку мышц спины. Для выполнения этого упражнения вам понадобится тренажер для подтягиваний.

1. Сядьте лицом к тренажеру для подтягиваний и возьмитесь за перекладину перекидным хватом, расположив руки далеко друг от друга.

2. Тяните штангу вниз, пока она не окажется на уровне вашего подбородка. Вы должны почувствовать, как ваши лопатки приближаются друг к другу.

3. Вернитесь в исходное положение. Сделайте два раунда по 15 повторений.

Приседания

1. Встаньте так, чтобы ноги были на ширине плеч. Отведите бедра назад, слегка выпячивая зад, как будто вы собираетесь сесть на стул.

2. Согните колени и опуститесь вниз, держа грудь приподнятой.

3. Встаньте и повторите. Выполните два сета по 15 повторений.

Подъемы на носки

Регулярное выполнение подъемов на носки укрепляет мышцы голени. Это помогает улучшить кровообращение (особенно если вы много времени проводите сидя), улучшить баланс и укрепить ноги и лодыжки, что снижает риск падения.

1. Встаньте прямо, поставив ноги вместе.

2. Перенесите вес на стопы и поднимите пятки от земли.

3. Вернитесь в исходное положение. Сделайте два раунда по 15 повторений.

Элейн рассказывает, что когда ее попросили поделиться словами, которые определяют ее жизнь, она ответила в виде аббревиатуры ОСПГ: "О - это отношение. Очень важно иметь позитивный настрой. С - это сопротивление, которое полезно для мышц. Также важно сопротивляться продуктам, которые подрывают ваше здоровье. П - это последовательность, потому что здоровые привычки должны быть постоянными. Г - гармония, потому что, когда вы соединяете все эти вещи вместе, получается вот что".

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