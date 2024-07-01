По ее словам, сколько бы вам ни было лет, никогда не поздно начать уделять первостепенное внимание своему здоровью.

Фиона Ламберт после 60 лет решила привести себя в максимально возможную форму, чтобы доказать, что 60-летний возраст может быть началом, а не концом.

Как пишет Parade, Ламберт воплотила свою цель в жизнь - и вот уже больше года спустя она чувствует себя лучше, чем когда-либо. Она поделилась своими советами о том, как ей удалось достичь и удержать такую форму..

По словам Ламберт, до того как она поставила перед собой цель, она была в достаточно хорошей физической форме благодаря тренировкам несколько дней в неделю и занятиям с персональным тренером. Но когда ей исполнилось 6-0 лет, она захотела перейти от разумной физической формы к "суперфитнесу".

Видео дня

Во-первых, она начала больше ходить, увеличив количество ежедневных шагов с 10 000 до 15 000 в день.

Она также начала заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками четыре дня в неделю, которые включали приседания, прыжки на скакалке, отжимания, ягодичный мостик.

Что касается питания, Ламберт говорит, что придерживается высокобелковой, низкоуглеводной диеты и выпивает два литра воды в день.

"Я ем много рыбы, нежирного мяса и много-много овощей", - говорит она, отмечая, что старается получать 80 граммов белка в день. Она также не ест продукты с добавлением сахара, а также готовит большую часть еды, а не ест вне дома.

Советы, как начать свой путь к здоровью

Ламберт советует людям в возрасте 50, 60 и старше, которые хотят стать подтянутыми, начать с малого. Она также рекомендует найти способ включить ходьбу в свой распорядок дня, например, включить 15-минутную прогулку по окрестностям утром или вечером, ходить, пока вы разговариваете по телефону или листаете социальные сети, а также установить на телефоне оповещения, которые будут срабатывать каждые пару часов, напоминая вам о необходимости сделать небольшой перерыв на ходьбу - даже если это будет просто круг по дому.

Ламберт также рекомендует записывать в календарь время тренировок, планируя их так же, как назначение или встречу.

Питание так же важно, как и движение. Ламберт говорит, что если вы будете больше готовить, то сможете точно знать, что входит в состав ваших блюд, а также лучше контролировать размер порций. Она также подчеркивает важность получения достаточного количества белка, поскольку научные исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка снижает массу тела, сохраняя мышцы.

По ее словам, сколько бы вам ни было лет, никогда не поздно начать уделять первостепенное внимание своему здоровью. "Никогда не поздно, и вы никогда не будете слишком стары", - говорит Ламберт.

Ранее УНИАН писал о 5 лучших тренировках, помогущих убрать живот после 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: