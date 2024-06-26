Эти тренировки повысят силу, устойчивость и подвижность вашего пресса.

С возрастом в нашем организме естественным образом происходят изменения - ухудшается осанка, мышечная сила и подвижность. Однако, как пишет EatThis, можно упредить и замедлить этот процесс, с помощью тренировок пресса. Тонус мышц пресса поможет предотвратить остеопороз и артрит, а также имеет решающее значение для устойчивости, равновесия, осанки и подвижности. Фитнесс-тренер КэролАнн назвала пять лучших тренировок для мышц живота для женщин старше 50 лет. Она рекомендует чередовать их в течение недели и выделять два дня для отдыха.

День первый:

1. Отжимания от стены (3 сета по 15 повторений)

Видео дня

Встаньте на небольшом расстоянии от стены, расположив ноги на расстоянии плеч друг от друга. Положите руки на стену на уровне груди. Согните оба локтя, приближая грудь к стене, а затем выпрямите руки, чтобы вернуться в исходное положение.

2. Мертвый жук (1 сет из 10 повторений)

Лягте на спину на коврик для тренировок, сохраняя нейтральное положение таза. Поднимите обе ноги, согнув их в коленях, образуя угол в 90 градусов, и вытяните руки к потолку. Активизируйте мышцы пресса, вытягивая и опуская одну ногу и противоположную руку к полу. Повторите упражнение, чередуя руки и ноги.

3. Ягодичный мост (3 сета по 10 повторений)

Лягте на спину на пол, согнув колени и поставив стопы на пол. Напрягая основные мышцы, поднимайте бедра вверх, пока ваше тело не станет прямым от плеч до коленей. Опуститесь назад.

День второй:

1. Планка на предплечьях (3 сета по 30 секунд - 1 минута)

Лягте на живот на коврик для тренировок. Положите предплечья на коврик так, чтобы локти находились под плечами. Выпрямьтесь, чтобы тело образовало прямую линию от головы до ступней. Держите спину ровной, бедра прямыми, а корпус задействованным, удерживая это положение до 60 секунд.

2. Рубка дров (3 сета по 10 повторений)

Встаньте, поставив ноги на ширине плеч, и сцепите руки перед собой. Вы также можете выполнять это упражнение, держа в руках мяч или небольшой вес. Вытяните обе руки вверх и по диагонали в одну сторону от головы. Затем присядьте на корточки так низко, как вам удобно, чтобы колени находились над лодыжками, и сделайте мах руками по диагонали вниз к противоположной стороне тела, как будто вы рубите дрова. Встаньте из приседа, поднимая руки обратно вверх по диагонали и за голову.

3. Плавание/Супермен (3 сета по 10 повторений)

Начните с положения лежа лицом вниз на земле с вытянутыми перед собой руками. Поднимите грудь, голову, руку и противоположную ногу на пару сантиметров от земли. Затем опустите голову, руку и ногу и выполните то же движение на другой стороне. Во время выполнения этого упражнения напрягите мышцы пресса и сожмите ягодицы.

День третий:

1. Боковая планка (3 сета по 30 секунд - 1 минута)

"Лягте на левый бок, а затем поднимите тело на левое предплечье, держа плечи, бедра и колени на одной линии. Правую руку положите на бок. Следите за тем, чтобы не прогибаться в плечах. Для более сложного варианта боковой планки поднимитесь на левой руке, полностью вытянув руку, оторвите бедра от пола и вытяните правую руку к потолку. Задержитесь в этом положении на столько, на сколько сможете, до 60 секунд. Повторите с правой стороны.

2. Баланс в 4 точках (1 сет из 10 повторений)

Начните с того, что встаньте на четвереньки. Вытяните левую ногу позади себя, а правую руку вытяните вперед. Убедитесь, что ваши плечи и бедра находятся в одной плоскости. Задержитесь в этом положении и вернитесь в исходную позицию. Выполните то же движение на другой стороне.

3. Ягодичный мост (3 сета по 10 повторений)

День четвертый:

1. Рубка дерева (3 сета по 10 повторений)

2. Мертвый жук (1 сет из 10 повторений)

3. Планка на предплечьях (3 сета по 30 секунд - 1 минута)

День пятый:

1. Боковая планка (3 сета по 30 секунд - 1 минута)

2. Плавание/Супермен (3 сета по 10 повторений)

3. Баланс в 4 точках (1 сет из 10 повторений)

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