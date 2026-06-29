Почему змеи не используют яд в драках между собой: герпетолог раскрыл секрет эволюции

Эксперт объясняет, что такое поведение является результатом естественного отбора.

Даже во время борьбы за самку змеи не используют свое главное оружие – яд. Вместо этого схватки между пресмыкающимися больше напоминают своеобразный ритуал, сформировавшийся в процессе эволюции. Об этом"Телеграфу" рассказал Алексей Марущак, герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.

По словам специалиста, во время соперничества между самцами змеи практически никогда не наносят друг другу ядовитых укусов. Вместо этого они соревнуются, толкая друг друга и демонстрируя силу.

"Даже когда змеи сражаются за самку, они не используют яд. В стычках между собой они вообще не применяют его", – отметил Марущак.

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Эксперт объясняет, что такое поведение является результатом естественного отбора. Если бы пресмыкающиеся отравляли друг друга во время каждой драки, это могло бы привести к массовой гибели особей и негативно повлиять на выживание вида.

"Если одна змея укусит другую, та может ответить тем же. В результате обе погибнут. С точки зрения эволюции это невыгодно, поэтому такие стычки приобрели ритуальный характер: змеи толкаются, демонстрируют превосходство, но не кусают друг друга", – пояснил ученый.

В Украине всё чаще находят экзотических змей

Алексей Марущак также рассказал, что в последнее время в Украине участились случаи обнаружения на улицах экзотических рептилий. По его словам, речь идет преимущественно об удавах, питонах и даже королевских кобрах. Скорее всего, это домашние животные, которые сбежали от владельцев или были намеренно брошены.

Ядовитые змеи

Напомним, в мире насчитывается более 4000 видов змей, из которых около 600 ядовиты. Лишь половина из них обладает ядом, способным убить человека. В то же время от некоторых неядовитых змей все же стоит держаться подальше. Например, это удавки – неядовитые змеи, которые могут достигать огромных размеров. Более того, такие виды, как зеленая анаконда, легко проглатывают свою добычу целиком. По словам ученых, змеи могут быть невероятно быстрыми. Так, чёрная мамба на открытой местности развивает скорость до 15 км/ч.

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