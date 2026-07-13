Какое время дня самое лучшее, чтобы съесть огурец: диетолог ответила

Летом огурцы могут стать прекрасным способом утолить жажду и помочь пищеварению.

В середине лета начинают поспевать домашние огурцы. Они популярны благодаря мягкому вкусу, высокому содержанию воды и универсальности для салатов. Как пишет Verywell Health, добавление их в рацион может способствовать общему увлажнению организма и пищеварению.

Диетолог Эми Браунштейн считает, что не существует какого-то одного лучшего времени для употребления огурцов с целью восполнения водного баланса. Есть их можно в любое время дня.

Однако, в самый жаркий период именно огурцы могут стать способом достичь ежедневной нормы восполнения жидкости в организме. При этом достаточное количество жидкости необходимо для обеспечения структурной поддержки клеток и тканей, говорится в исследовании.

Видео дня

Как утверждает Центр контроля здоровья, потребность в жидкости возрастает в жаркую погоду, во время болезни или при повышенной физической активности.

При этом не все потребности в жидкости удовлетворяются за счет напитков. Около 20 процентов удовлетворяется за счет продуктов питания, в том числе огурцов. По данным таблицы пищевых продуктов Минздрава США, средний огурец на 95% состоит из воды, что делает его отличным дополнением к вашему рациону для восполнения жидкости.

Кроме того, включение огурцов в рацион может улучшить пищеварение и работу кишечника. Огурцы могут способствовать пищеварению благодаря содержанию воды и клетчатки. Жидкости и клетчатка работают вместе, способствуя регулярному и легкому опорожнению кишечника.

В кишечнике организм потребляет не менее литра жидкости. Поэтому влажная пища, в том числе огурцы, помогает поддерживать водный баланс кишечника.

Чтобы увеличить потребление огурцов, можно использовать небольшие ломтики для приготовления бутербродов или горячих тостов, готовить закуски на их основе, добавлять их в салаты и смузи, а мелкие кубики - в соусы. Ломтики огурцов можно добавить в воду для питья, это придаст ей свежесть. Также можно приготовить холодный огуречный суп.

Польза овощей - больше советов

Напомним, что по мнению экспертов самые вкусные помидоры получаются, если не хранить их в холодильнике. Дело в том, что холод уничтожает нежные соединения, который отвечает за аромат. А также плохо действует на структуру.

Вас также могут заинтересовать новости: