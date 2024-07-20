Эксперты советуют людям старше 50 лет ограничить рафинированные зерновые из своего рациона.

Постоянное употребление макарон, вероятно, было отличным выбором для ужина 30 лет назад, однако сейчас, когда вам за 50, большое количество такого продукта может привести к нежелательному увеличению веса, пишет Health Digest.

"Когда вы ставите галочку напротив новой возрастной категории, ваш метаболизм начинает замедляться из-за гормональных изменений и постепенной потери мышечной массы. Это может означать, что вам придется сократить потребление 200 калорий в день, чтобы сохранить прежний вес", - советуют в материале.

Также людям старше 50 лет стоит ограничить рафинированные зерновые из своего рациона, ведь они имеют высокий гликемический индекс (ГИ), который быстро повышает уровень сахара в крови и увеличивает риск воспалительных заболеваний, согласно статье 2010 года в American Journal of Clinical Nutrition. По сравнению с женщинами, которые выбирают продукты с низким ГИ, женщины, в рационе которых много продуктов с высоким ГИ, умирают в три раза чаще от воспалительных заболеваний.

Видео дня

Также в статье 2020 года в журнале Alzheimer's and Dementia говорится о том, что диеты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в 2022 году в журнале Journals of Gerontology, у вас есть больше шансов развить слабость в старшем возрасте, если вы едите много простых углеводов.

Поэтому если вам за 50, вы до сих пор можете есть макароны, однако следует добавлять к ним, например, белок. Вместо того, чтобы съесть две чашки макарон, вы можете уменьшить гликемическую нагрузку, добавив чашку нарезанного кубиками куриного мяса.

"Свежеприготовленная паста может иметь божественный вкус, но вы можете замедлить ее влияние на уровень сахара в крови, если дадите ей остыть. Когда макароны и другие крахмалы охлаждаются, их химическая структура меняется и превращается в устойчивый крахмал. Вашим пищеварительным ферментам труднее расщеплять такую пасту, поэтому холодные макароны не имеют такого же влияния на уровень сахара в крови. Не думайте, что вы всегда должны есть холодную пасту. Разогрев холодных макарон повышает уровень сахара в крови еще медленнее. Это касается и горячего риса, который можно подогреть, чтобы повысить устойчивость крахмала", - говорится в материале.

Кроме того, если добавлять овощи к макаронным блюдам, то это обеспечивает их витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые могут улучшить ваше здоровье и контролировать уровень сахара и инсулина в крови.

"Попробуйте добавить немного шпината в соусы для пасты, чтобы получить клетчатку, калий, магний и антиоксиданты. Оливковое масло может сделать вкус пасты более насыщенным, а также добавить омега-3, которые улучшают здоровье сердца, мозга и кожи. Слишком большое количество соли в макаронах может повысить кровяное давление, поэтому заменяйте натрий зеленью, например, базиликом, розмарином или петрушкой", - советуют в материале.

Другие полезные советы для здоровья

Также ранее диетологи назвали единственную пищу, которую стоит прекратить или меньше есть людям старше 60 лет. В частности речь идет о переработанном мясе, а именно колбаса, ветчина и другие продукты.

Кроме того, стало известно, что произойдет с вашим телом, если вы будете есть арбуз каждый день. По словам диетологов, такая ягода является полезной для организма человека в любое время года.

Вас также могут заинтересовать новости: