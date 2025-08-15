В этом поселке находится 587 миниатюрных домов будто из мультфильмов Уолта Диснея.

В Турции находится заброшенный жилой поселок Бурдж-аль-Бабас, который сейчас напоминает жуткий город-призрак, чем роскошный курорт, который стал провальным проектом. Поселок, граничащий с Черным морем, наполненный 587 мини-замками, должен был стать новой крупной туристической аттракцией. Однако финансирование иссякло, поэтому поселок остался пустым. Об этом пишет Mirror.

Известно, что дома продавались по цене от 447 000 до 696 000 долларов.

"Для богатых и гламурных, которым надоели Монако и юг Франции, этот райский уголок предлагал все: средиземноморский климат на неоготических крышах с видом на идиллические турецкие леса. Расположенные в римском курортном городке Мудурну, известном своими горячими источниками и так называемыми "целебными водами", каждая вилла должна была быть оборудована подогревом пола и джакузи на каждом уровне", - рассказали в материале.

Однако после начала строительства в 2014 году с предполагаемой датой завершения в 2018 году компания Sarot Group объявила о банкротстве.

Тогда местные СМИ сообщали, что многие люди были разочарованы тем, что замки не были похожи ни на одно здание в этом районе.

"В иске против застройщиков утверждалось, что компания уничтожила деревья и нанесла ущерб окружающей среде. Затем экономика Турции потерпела крах, и застройщики вскоре накопили долг в размере 24 миллиона фунтов стерлингов (более 32 млн долларов - УНИАН)", - подчеркнули в Mirror.

Поэтому вряд ли проект будет когда-нибудь завершен, ведь инвесторы и покупатели вывели свои деньги из него в 2019 году.

Как писали в The New York Times, компания Sarot Group была уверена, что закончит проект, несмотря на значительные препятствия, но следующим ударом стала пандемия коронавируса, когда проект окончательно покинули.

"В пустом городе есть много вилл, строительство которых было начато, но ни одна из них не была завершена. Бурдж-аль-Бабас сейчас лежит неподвижно, застывший во времени, без всяких признаков жизни. Бурдж-аль-Бабас состоит из более 700 многоэтажных замков, половина из которых была уже продана до 2019 года", - рассказали в материале.

Архитектурные детали в готическом стиле, среди которых аркубутаны, острые арки и ребристые своды, должны были имитировать замки, которые стоят вдоль дорог вблизи римского курортного городка Мудурну.

"Разработчики проекта выбрали огромную долину у подножия северо-западных гор Турции, чтобы привлечь арабов из Персидского залива. Каждый дом может похвастаться великолепными природными видами. Кроме того, город сейчас завален заброшенными строительными материалами", - добавили в Mirror.

