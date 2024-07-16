Диетологи советуют заменить такой продукт на что-то другое, что вам нравится.

Во время старения естественным фактором является уменьшение мышечной массы, которое можно предотвратить, если увеличить потребление белка. Однако диетологи отмечают один источник белка, которого людям старше 60 лет стоит меньше есть, пишет Parade.

Зарегистрированный диетолог, доктор медицинских наук Джессика Кординг считает, что все продукты могут иметь место в вашем рационе, поэтому не нужно полностью их избегать. Однако она рекомендует меньше есть переработанного мяса.

"[Существует] много доказательств, связывающих даже умеренное потребление переработанного мяса, такого как мясные деликатесы, бекон, колбаса, хот-доги, вяленое и копченое мясо, с повышенным риском возникновения сердечных заболеваний и других болезней. Поэтому если люди в возрасте 60 лет еще не начали ограничивать потребление мяса, сейчас самое время это сделать", - отмечает эксперт. Видео дня

Зарегистрированный диетолог Эрин Палински-Вейд тоже соглашается с такими словами и отмечает, что людям старше 60 лет следует ограничить потребление обработанного мяса с высоким содержанием жира, поскольку оно может усилить воспаление в организме при частом употреблении, что в дальнейшем может привести к хроническим заболеваниям.

"Такое мясо часто содержит много насыщенных жиров и натрия, что может повысить риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления - состояний, которые становятся все более распространенными с возрастом. Много переработанного мяса содержит много натрия, что может быть проблемой для пожилых людей, которым, возможно, нужно ограничить потребление соли из-за гипертонии или других заболеваний", - подчеркнула специалист.

В то же время Кординг советует заменить такой продукт на что-то другое, что вам тоже нравится.

"Это текстура, вкус или что-то другое? Например, для тех, кто любит соленый, немного хрустящий, немного сладкий, жевательный бекон, попробуйте обжарить нарезанные грибы в оливковом масле или масле авокадо с небольшим количеством кленового сиропа, соевого соуса и любых других приправ, которые вы захотите. Так же можно сделать и с нарезанными баклажанами. Это не то же самое, что обычный бекон, но он подчеркнет некоторые ключевые нотки текстуры и вкуса", - заверила диетолог.

Однако если вам все равно хочется мяса, то Палински-Вейд рекомендует есть свежее мясо вместо чрезмерно обработанного (например, мяса из деликатесов), ведь оно содержит меньше насыщенных жиров. Курица и рыба также содержат меньше насыщенных жиров, чем другие виды мяса.

В свою очередь Кординг предупредила, что для людей, которые привыкли к постоянному потреблению переработанного мяса, уменьшение его может стать сложной задачей.

"Здоровое питание - это общее здоровое питание в течение длительного времени. Один изолированный прием пищи или перекус не создаст и не нарушит здоровую диету. Если вам трудно придерживаться здорового образа мышления, когда речь идет о еде, подумайте, какие продукты вы можете добавить, если доказано, что они полезны для здоровья", - рекомендует диетолог.

По ее словам, когда вы будете сосредоточены на всех вкусных и питательных продуктах, которые вы можете есть, а не на тех немногих вредных, которые вам нельзя, то вы почувствуете легкость и интерес есть пищу, которая богата питательными веществами.

Другие полезные советы для здоровья

Ранее исследование показало, что употребление некоторых продуктов может продлить вашу жизнь на 13 лет. В частности речь идет о листовой зелени, ягодах, орехах, цельнозерновых продуктах, авокадо и других.

Также диетолог назвала лучшие противовоспалительные специи, которые помогают от боли и артрита. По ее словам, такие продукты, как куркума и имбирь помогут в этом.

Вас также могут заинтересовать новости: