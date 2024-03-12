Попробуйте догадаться, какие вкусняшки подобрали для Девы и Скорпиона.

Астрологи подобрали самую комфортную еду и подходящие закуски с десертами для представителей каждого знака Зодиака.

Овен - печенье "Американо"

Овен - первый знак Зодиака, он особенно конкурентоспособен и хочет быть номером один во всем. Вот почему, если бы Овны были какой-то комфортной едой, они были бы печеньем №1 в Америке с классической шоколадной крошкой.

Телец - жареный сыр

Тельцы известны своей стабильностью, они опора для любой группы друзей. Хотя они много работают, они также легко находят время для себя. Они очарованы любыми идеями комфорта и роскоши и могут легко провести целый день, нежась в ванне с эфирными маслами. Хотя комфортная еда не обязательно роскошна, на самом деле она их успокаивает. И ничто не подойдет Тельцам так же хорошо, как жареный сыр.

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Близнецы - сэндвич с арахисовым маслом и желе (PB&J)

Эти сэндвичи напоминают детский дух Близнецов. Но данные знаки настолько жаждут перемен, что один тип сэндвича не может их отобразить. И хорошо, что PB&J не всегда означает арахисовое масло и желе. В наше время существует так много выбора варенья и орехового масла; что Близнецам никогда не будет скучно.

Рак - куриный суп с лапшой

Если Раки чем-то и известны, так это своей эмоциональностью и заботой об окружающих. И классическая комфортная еда, которую с ними можно ассоциировать, - это, бесспорно, горячая тарелка куриного супа с лапшой. Как и Рак, куриный суп с лапшой всегда рядом, как в хорошие, так и в плохие дни.

Лев - жаренная курица

Львы любят находиться в центре внимания. И хотя они являются прирожденными лидерами, это также фиксированный знак, и потому классическая комфортная еда для них - та, которая не требует никаких адаптаций или замен, а также не нуждается в представлении. И речь в данном случае идет о жареной курице.

Дева - лазанья Болоньезе

Ни для кого не секрет, что Девы любят быть продуктивными. Они во многом повышают свою самооценку. Девы чрезвычайно организованны и полезны. У Дев нет проблем с выполнением мельчайших задач, потому что им нравится идея быть частью чего-то большего, чем они сами. И их классическая комфортная еда является отражением этого.

Весы - макароны с сыром

Весы стремятся к гармонии и равновесию. Известно, что из этих знаков получаются талантливые художники, дизайнеры и декораторы из-за их чувства симметрии. И этот талант также распространяется и на их личную жизнь. Отношения имеют первостепенное значение для этих знаков. Вот почему комфортная еда для Весов состоит из двух основных ингредиентов.

Скорпион - темный шоколад

Как правило, Скорпионы имеют репутацию одиночек. Они также ассоциируются с тьмой, что вполне логично, учитывая то, что они известные полуночники и соблазнители. Так что, у темного шоколада и Скорпионов много общего.

Стрелец - ковбойская запеканка

Стрельцы известные авантюристы Зодиака. Они не боятся совершать решительные шаги, даже если это приведет к значительным изменениям для них самих и их жизни. Вместо страха эти знаки ориентированы на рост: каждая возможность, хорошая или плохая, - это для них шанс расширить свое понимание мира. Именно по этой причине их стремления зачастую превосходят то, что многие считают возможным. Стрельцы предприимчивы, поэтому, естественно, их классическая комфортная еда тоже. И это ковбойская запеканка, которая готовится на основе говяжьего фарша, смешанного с кукурузой, перцем, беконом, сыром, сметаной и грибным крем-супом.

Козерог - вафли

Если кому-то и нужно лекарство, которое дает еда, так это Козерогам. Козероги известные трудоголики Зодиака, они оказывают на себя большое давление, чтобы добиться успеха. Так, что им действительно будут полезны расслабляющие выходные с домашним завтраком. И есть ли что-нибудь более подходящее для этого, чем сладкий запах вафель с по утрам?

Водолей - рамэн

Водолей превыше всего ценит индивидуализм, и его комфортной едой должно быть блюдо, которое обычно не считается таковой, или, по крайней мере, не в основной культуре. Вот почему это может быть рамэн.

Рыбы - картофель фри

Считается, что Рыбы, как последние в Зодиака, унаследовали все жизненные уроки, мудрость и вкусы всех предыдущих знаков. И конечно же, никто не устоит от соблазна полакомиться хрустящей картошкой фри в каком-нибудь бистро.

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