Обычно арбузом лакомятся летом, однако он может быть полезным и в холодные месяцы года.

Летом арбузы имеют наибольшую популярность среди других продуктов. Зарегистрированные диетологи объяснили, почему люди так любят арбуз и что будет с организмом, если его есть каждый день, пишет Parade.

"Арбуз - это сладкая, увлажняющая, сочная ягода, которая также вызывает у многих людей ностальгию", - подчеркнула магистр медицины и диетологии Мэдди Паскуариэлло.

Обычно арбузы продаются только в летнее время, однако есть такие магазины, которые продают их в течение целого года. Такая новость является хорошей для тех людей, которые очень любят вкус этой ягоды. Поэтому ежедневное потребление арбуза может принести пользу, но некоторые люди все же могут испытывать нежелательные побочные эффекты.

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8 факторов, которые могут произойти, если есть арбуз каждый день:

Вы будете более увлажненными

Не зря арбуз называют "водяной" дыней, ведь он на 90% состоит из воды. Паскуариэлло отмечает, что арбуз может утолить жажду и предотвратить обезвоживание, с дополнительным преимуществом в виде электролитов.

"Конечно, не забывайте пить много простой воды", - рекомендует диетолог.

По ее словам, чтобы определить, что вы гидратированы, стоит проверить свою мочу - она должна быть бледно-желтого цвета.

Улучшится здоровье вашего пищеварения

"Клетчатка, содержащаяся в арбузе, а также содержание воды могут способствовать регулярному опорожнению кишечника и поддерживать общее состояние его здоровья", - заверила магистр медицины, доктор философии, представитель компании Street Smart Nutrition Кара Харбстрит.

В Министерстве сельского хозяйства США отмечают, что одна долька нарезанного арбуза содержит примерно 1,13 грамма клетчатки, что не так уж и много, однако вы можете потреблять несколько кусочков, увеличивая пользу для вашего кишечника.

Это может привести к вздутию живота

Однако клетчатка имеет свои плюсы и минусы.

"Из-за высокого содержания воды, съев большой объем арбуза за один присест, вы можете почувствовать себя переполненными или даже немного раздутыми. Обращайте внимание на сигналы своего организма и, как и в любом деле, старайтесь не переборщить до ощущения тошноты", - советует Паскуариэлло.

Арбуз может сделать вас более голодными

Диетологи говорят, что арбуз может быть сытным, однако не каждый будет чувствовать, что наелся.

"Арбуз не содержит много белков и жиров, поэтому вы, скорее всего, не почувствуете полного насыщения. Углеводы быстро перевариваются. После того, как они сгорят, ваше тело будет нуждаться в большем количестве питательных веществ", - подчеркнула эксперт.

Поэтому она советует сбалансировать арбуз белками или жирами.

Он может дать энергию перед тренировкой

Паскуариелло отметила, что арбуз может быть идеальным для тех, кто любит физическую активность.

"Арбуз содержит около 10 граммов углеводов на чашку нарезанных кубиков, что обеспечивает быстрый заряд энергии, который может быть полезным до или после тренировки. Только не переусердствуйте, поскольку некоторые люди могут чувствовать себя не очень хорошо во время тренировки, если перед этим съели большое количество любых фруктов", - предупредила диетолог.

Арбуз может снизить риск заболевания

По словам Харбстрит, арбуз содержит ликопен, то есть антиоксидант, который может снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца.

"Одна чашка арбуза содержит больше ликопена, чем сырые помидоры и грейпфруты. Однако обратите внимание, что ликопен является более биодоступным после приготовления, именно поэтому приготовленные помидоры обычно называют лучшим диетическим источником ликопена", - объяснила специалист.

Ваша иммунная система может стать лучше

Благодаря такому фактору арбуз можно есть и в холодные месяцы года.

"Одна чашка нарезанных кубиками арбуза содержит 20% вашей суточной нормы витамина С - питательного вещества, которое помогает стимулировать иммунную функцию, избавляя организм от свободных радикалов. Витамин С также важен для заживления ран, выработки коллагена и т.д., поэтому важно включать в рацион большое количество продуктов, богатых витамином С", - подытожила Паскуариэлло.

Что еще нужно знать об арбузе

Как писал УНИАН, цены на арбузы в Украине продолжают снижаться. Фермеры ставят более низкую цену из-за большого предложения. Поэтому теперь арбузы оптом продают в диапазоне 5-14 грн/кг ($0,12-0,34/кг), в зависимости от качества, сорта и объема.

Также стало известно, как выбрать лучший арбуз. Диетологи дали 8 советов, которые помогут в этом вопросе. Среди таких лайфхаков есть: рассмотреть форму арбуза, посмотреть на цвет, поискать желтый живот на арбузе.

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