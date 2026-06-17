Как понять, что кот чувствует себя в безопасности рядом с вами: эксперты перечислили 7 признаков

Эксперты по поведению кошек отметили, что хозяева могут замечать милые признаки того, что кошка чувствует себя совершенно спокойно и в безопасности дома и рядом с ними.

Доверие – ключевой элемент формирования связи с вашей кошкой, поэтому очень важно, чтобы ваш пушистый питомец знал, что вы всегда его поддержите. Но поскольку кошки не могут сказать вам, чувствуют ли они себя в безопасности или нет, бывает сложно понять, что именно происходит в их голове. Чтобы помочь вам лучше понять своего кота, специалисты по поведению домашних животных собрали 7 мелких вещей, которые кошки делают только тогда, когда чувствуют себя в безопасности, пишет Parade Pets.

Издание объясняет, что таким образом хозяева могут замечать милые признаки того, что кот чувствует себя совершенно спокойно и в безопасности дома и рядом с ними.

"Чувство безопасности у кошки является основой её эмоционального благополучия. Кошки одновременно являются хищниками и добычей, а это означает, что они постоянно оценивают свое окружение на предмет потенциальных угроз", – рассказала специалист по поведению кошек Кристин Алексиу.

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Объясняется, что из-за этого их инстинкты обычно заставляют их быть осторожными в том, кому доверять, что может заставить вас задуматься: "Любит ли меня моя кошка и чувствует ли она себя в безопасности рядом со мной?".

Правда в том, что, по словам экспертов, кошке, которая только что появилась в доме, может понадобиться некоторое время, чтобы почувствовать себя комфортно и осознать, что вы хотите о ней заботиться.

"Важно, чтобы хозяева домашних питомцев создали для них правильную среду и приложили усилия, чтобы наладить с ними связь", – отметила специалист по поведению кошек Рита Реймерс.

Итак, как понять, обеспечиваете ли вы своей кошке чувство безопасности или вам еще есть над чем работать?

Издание отмечает, что признаки, правда, не очень заметны, но как только вы их распознаете, вам станет приятно осознавать, что ваша кошка видит в вас своего защитника и надежное убежище.

К признакам, указывающим на то, что ваша кошка чувствует себя в безопасности и защищённой, относятся:

1. Они дарят вам "кошачий поцелуй"

Одним из признаков того, что ваша кошка чувствует себя в безопасности, является медленное моргание – это сигнал доверия.

"Когда кошка намеренно закрывает глаза в присутствии кого-то, она временно снижает свою бдительность по отношению к окружающей среде. Поскольку кошки по своей природе являются осторожными животными, такое поведение свидетельствует о том, что они чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы расслабиться в вашем присутствии", – пояснила Алексиу.

2. Поза, в которой они сидят

Кошки не всегда проявляют привязанность явно, но когда они понимают, что вы их защитите, они чувствуют себя спокойнее – это заметно даже по тому, как они сидят.

"Вы можете заметить, что ваша кошка "ленится" – это когда кошки сидят, засунув лапки под тело, – это расслабленная поза отдыха. Такая поза часто свидетельствует о том, что кошка чувствует себя достаточно комфортно, чтобы устроиться и экономить энергию, не находясь в состоянии повышенной готовности", – добавила специалист по поведению животных.

3. Они поворачиваются к вам спиной

Издание советует не воспринимать то, что кошка поворачивается к вам спиной, как признак неприятия: на самом деле это комплимент.

"Кошка, которая не доверяет своим хозяевам, никогда не поставит себя в такое положение, чтобы не видеть, кто приближается. Они находятся в уязвимом положении, когда не могут видеть, что происходит за их спиной, но все равно доверяют вам настолько, что готовы повернуться к вам спиной", – подчеркнула Реймерс.

4. Они показывают живот

"Это уязвимая поза, которую ваша кошка не покажет просто кому угодно. Живот кошки защищает жизненно важные органы, поэтому если она показывает вам живот, это означает, что она вам доверяет", – поделилась сертифицированная консультантка по поведению кошек Мэрилин Кригер.

В статье добавляется, что это способ кошки показать, что она знает: вы защитите её и будете заботиться о ней, когда она рядом с вами, ведь для неё вы – её герой.

5. Они глубоко зевают

Отмечается, что глубокое зевание не означает, что вы надоедаете своему питомцу. На самом деле это свидетельствует о том, что он понимает: рядом с вами ему не о чем беспокоиться. В его глазах вы не просто хозяин, а его защитник и часть ближайшего окружения, которое заботится о нем.

6. Они едят спокойно

Спокойный, неспешный прием пищи может показаться мелочью, но для кошек это один из самых ярких признаков того, что они чувствуют себя в своём доме в полной безопасности. Когда кот чувствует себя комфортно, он не испытывает потребности спешить или быть настороже во время еды – он может просто наслаждаться едой.

7. Их хвосты дрожат

"Это типичное поведение кошки, когда она приветствует человека, которому доверяет. Часто это связано с положительным эмоциональным возбуждением, восторгом и привязанностью. Во многих социальных ситуациях это признак того, что кошка счастлива и чувствует себя комфортно, общаясь с тем, кому доверяет", – рассказала Алексиу.

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