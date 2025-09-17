Чтобы твердая груша скорее стала мягкой, ее надо хранить рядом с этими двумя фруктами.

В начале осени уже созревают многие фрукты. А в сентябре и октябре будут обильно плодоносить грушевые деревья. Однако, покупаете ли вы груши на рынке или выращиваете самостоятельно, всегда есть проблема: после срывания с дерева зимние сорта груш очень твердые. Как сократить время, необходимое на созревание, рассказала известная садовод Марта Стюарт, пишет express.co.uk.

Яблоки часто можно есть сразу, зеленоватые бананы созреют на столе за несколько дней. Но в отличие от них груши будут оставаться твердыми неделями, а то несколько месяцев.

Марта Стюарт говорит, что лучший способ ускорить созревание груш - это хранить их при комнатной температуре в фруктовой вазе вместе с бананами.

Это объясняется тем, что бананы производят этилен, побочным эффектом которого является ускорение процесса созревания груш. Чтобы груши созрели еще быстрее, можно положить их в бумажный пакет вместе с бананом. Также подойдут яблоки, которые также выделяют этилен. В пакете груша будет больше взаимодействовать с этиленом. Но стоит не забыть о ней и вовремя проверять на спелость.

После созревания груши следует хранить в холодильнике. Охлаждение продлит срок их употребления на некоторое время.

Больше об уходе за грушевыми деревьями

Напомним, что благодаря правильной обрезке груши можно получить щедрый урожай фруктов. У грушевого дерева стоит сформировать центральный проводник и 3-5 сильных опорных ветвей. Здесь важно, чтобы расстояние между этими ветвями было достаточным для их развития и чтобы эти ветви были направлены в разные стороны. Делать это лучше на молодых деревьях, поддерживая по мере необходимости. Важно помнить, что гриша - это дерево-долгожитель и может расти до 200 лет.

