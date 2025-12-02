В этот перечень вошло также молоко, которое люди обычно выливают в канализацию.

Молоко является основным продуктом на кухне, который используется во всем - от супов до горячих напитков. Однако, как оказалось, вы, скорее всего, неправильно утилизируете остатки молока. Как пишет Daily Mail, этот продукт не стоит выливать в канализацию.

"Молоко имеет высокое содержание жира, а это значит, что оно может привести к засорению, как и другие жиры, масла и смазки", - объяснили в материале.

В то же время эксперты из Thames Water добавляют, что лучше выливать остатки в неперерабатываемый контейнер и выбрасывать его в помойку. Также старое молоко можно использовать как компост или естественное удобрение.

Кроме того, в Thames Water рекомендуют избегать выливания молочных продуктов в раковину, среди которых горячий шоколад, чай и кофе с молоком.

"Всегда выскребайте жиры и масла в мусорник перед мытьем посуды, избегайте выливания напитков, таких как горячий шоколад или чай, в канализацию, и не сбрасывайте в туалет ничего, кроме мочи, кала или туалетной бумаги, даже если на упаковке указано иное", - добавила Тесс Фейерс, директор по вопросам сточных вод и биоресурсов Thames Water.

Также, кроме молока и напитков на молочной основе, эксперты советуют не выбрасывать в канализацию "мясные соки", которые содержат много жира. Кроме того, стоит не выливать масло, а именно подсолнечное, оливковое, рапсовое, растительное и каноловое.

В свою очередь йогурт, подлива, суп и кофейная гуща также могут нанести вред вашим трубам.

"Повседневные привычки, такие как смывание остатков пищи, масла и жирных жидкостей в раковину или смывание салфеток, могут непреднамеренно привести к засорению труб. Эти проблемы особенно распространены во время праздничного сезона, когда приготовление пищи и прием гостей идут полным ходом. Последнее, чего мы хотим, - это чтобы праздничный сезон был испорчен засоренными канализационными трубами", - предупредила Фейерс.

Поэтому, чтобы канализация оставалась чистой, компания Thames Water советует выскребать остатки пищи из грязной посуды, кастрюль или кухонных принадлежностей и выбрасывать их в мусорник или контейнер для пищевых отходов.

"Убедитесь, что в вашем сливе установлена корзина-фильтр, которая улавливает остатки пищи и не позволяет им попадать в канализацию", - отметила Тесс.

