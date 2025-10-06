Похоронные традиции в православии и католицизме разные.

Каждый, кто хоть раз в жизни бывал на кладбище в Украине, замечал, что вокруг всех (или многих) могил есть оградки. Однако, из американских фильмов мы видим, что на иностранных кладбищах никаких оградок нет. Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак ответил, зачем вокруг могил ставили оградки в нашей стране и почему католики так не делают.

Зачем на кладбище ставят оградки в православии

По словам священника, причина, почему не ставят оградки на кладбище в католических странах, а в Украине, наоборот, они есть, заключается в культурно-исторических традициях и практических факторах, а не в канонах церкви.

На православных кладбищах оградка вокруг могилы - это просто как обозначение ее границы:

"На нашей территории кто-то много лет назад, чтобы отграничить одну могилу от другой, сделал ограду, и это превратилось в традицию, которой придерживаются и сейчас. За рубежом такой необходимости не было".

Отец Иван Петрущак также объяснил, как хоронят католиков на кладбище. Он говорит, что в католических странах на кладбищах нужно обращать внимание на надгробия. Обычно именно надгробие указывает на границу могилы. Поэтому надо быть внимательными и не наступать на надгробия. На католических кладбищах стоит пользоваться теми дорожками, которые уже протоптали люди.

Можно ли не ставить ограду на могилу

По мнению священника, неважно, есть ли оградка вокруг могилы, или его нет. Главное, чтобы перед захоронением человека был правильно совершен обряд отпевания. Также на могиле должен быть крест.

Православного человека, говорит священнослужитель ПЦУ, безусловно можно хоронить на кладбище без оградки. С точки зрения православного вероучения и церковных канонов наличие оградки не является обязательным. Спасению души почившего христианина ограждение никак не поспособствует. Значение имеет молитва за усопшего, а не внешние атрибуты.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

