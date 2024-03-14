Историки и языковеды говорят, что в украинском языке имена не имеют суффикса "ик", поэтому любые варианты, такие как Виталик, Толик, Славик - это русизмы. По-настоящему украинские имена испокон веков могли быть такими же, но с одним существенным отличием.
Почему пропали имена на украинском - причины русификации
Украина всегда славилась не только плодородной землей и уникальной культурой - ее жители выбирали красивые женские имена, если в семье появлялась девочка, и не менее звучные мужские, когда рождался сын. Во времена Российской империи появился указ, согласно которому украинский язык попал под запрет. Таким образом даже имена поверглись изменениям - стали более русифицированными. Во времена революции и вовсе ни о каких уникальных культурных особенностях Украины речи не шло - все должны были быть одинаково "красными" и служить партии. Проявлялось это и в момент рождения ребенка - власти страны предлагали выбирать имена, прославляющие важные события или людей (Даздраперма, Ким, Гертруда, Мэл и др).
Как звучат русские имена на украинском на самом деле
Перевод имени с русского на украинский - важная часть национальной идентичности украинского народа. Если не избавляться от любых влияний России, то нельзя обрести собственную уникальность и громко о ней заявить. Имя - это то, на что может повлиять человек, и даже если в паспорте написано "Мария", вам никто не запретит идентифицировать себя, как Марийка.
Красивые мужские имена на украинском языке должны звучать следующим образом:
- Славик - Славко
- Паша - Павлусь, Павел - Павло
- Петя - Петрик, Петрусь
- Юра - Юрко
- Дима - Дмитро, Дмитрик
- Тарас - Тарасик
- Богдан - Богданчик
- Матвей - Матвійчик
- Ваня - Іванко, Івась
- Гриша - Грицько
- Миша - Михась
- Вася - Василько
- Костя - Костусь
- Леша - Лесь, Олешко
- Артем - Артемко
Как вы могли понять - в украинском языке имена в большинстве случаев имеют окончание "ко" или "ась", а суффиксы должны быть не "ік", а "ик".
Дальше посмотрим, как звучат красивые женские имена, если их не русифицировать:
- Маша - Марійка
- Кристина - Христина, Христя
- Даша - Дарина
- Ксения - Оксана
- Ира - Ірця
- Наташа - Наталка
- Екатерина - Катерина
- Анна - Ганна
- Вера - Віра
- Алена - Олена.
Главное, что важно учитывать - не стоит заставлять человека представляться именно так, если он привык к русскоязычному варианту своего имени. Объясните, что есть более благозвучная альтернатива, предложите хотя бы попробовать. То же самое касается и детей - сызмальства приучайте их к украинскому варианту имени, тогда они будут расти, укрепленные силой предков.