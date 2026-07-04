Нужно ли менять температуру в холодильнике летом: эксперты указали на один нюанс

Для большинства современных холодильников это не обязательно.

Летом холодильник работает интенсивнее, чтобы поддерживать прохладу. Однако не обязательно регулировать температуру холодильника летом, даже если в доме жарче, чем в другие времена года. Как пишет Southern Living, если ваш холодильник работает целый день, но все равно не сохраняет продукты холодными, то это свидетельствует о том, что ему требуется техническое обслуживание.

Какая температура в холодильнике является оптимальной летом?

Температура в вашем холодильнике всегда должна быть ниже 4°C, независимо от времени года. Это связано с тем, что бактерии начинают быстро размножаться, когда температура продуктов достигает 4°C.

Видео дня

Нужно ли менять температуру холодильника летом?

Если летом в вашем доме теплее, может показаться логичным изменить настройки температуры. Для большинства современных холодильников это не обязательно, но если вам кажется, что холодильник недостаточно охлаждает, проверьте температуру.

"Многие современные холодильники оснащены цифровым дисплеем, который показывает текущую температуру, что позволяет легко определить, остается ли холодильник прохладным", - уточняется в материале.

Однако в старых и недорогих холодильниках для регулировки температуры вверх и вниз может использоваться регулятор с цифрами от 1 до 5.

"Без термометра невозможно узнать, поддерживает ли холодильник нужную температуру. Еще лучше иметь два термометра. Поставьте один термометр на верхнюю полку, а другой - на нижнюю, а затем регулярно проверяйте показания. Поверните регулятор на одну деление вверх, если температура приближается к 4 градусам - чем выше число, тем сильнее вы увеличили охлаждение. Через 24 часа снова проверьте температуру, чтобы убедиться, что холодильник достаточно охладился", - посоветовали в публикации.

Как поддерживать прохладу в холодильнике летом?

Постоянное открывание дверцы холодильника затрудняет поддержание низкой температуры, поэтому лучше брать все необходимое сразу, когда открываете холодильник.

Еще несколько советов по поддержанию прохлады в холодильнике:

Не стойте перед холодильником по несколько минут, пытаясь решить, что съесть.

Если ваш холодильник почти пустой, поставьте туда кувшины с водой или банки с газированной водой, чтобы помочь ему оставаться прохладным.

Убедитесь, что продукты не перекрывают вентиляционные отверстия внутри холодильника.

Дайте горячим остаткам еды остыть до комнатной температуры, прежде чем ставить их в холодильник.

Если во время шторма отключится электричество, держите дверцу холодильника закрытой как можно дольше.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказывали, что делать, если стиральная машина начала неприятно пахнуть. Известно, что если стиральная машина работает практически ежедневно, она не успевает полностью высохнуть между циклами, что способствует появлению неприятного запаха.

Также были названы пять признаков того, что кондиционер нуждается в обслуживании. В этот список вошли слабый поток воздуха, необычные шумы, неприятный запах, подтекание воды и резкий рост счетов за электроэнергию.

Вас также могут заинтересовать новости: