Индийский 'убийца' С-400: что известно о проекте ПВО 'Куша'

Индия разрабатывает три новые ракеты-перехватчика, которые образуют многоуровневый щит ПВО и потенциально превзойдут российские С-400 по дальности и эффективности.

Индия запускает масштабную программу по созданию многослойной системы противовоздушной обороны, которая по характеристикам должна сравниться или превзойти российский С-400. Ключевым элементом проекта станут три новые ракеты-перехватчики с дальностью до 400 км, пишет Wionews.

Проект предусматривает разработку нового поколения ракет-перехватчиков, способных формировать многоуровневый щит ПВО для защиты от широкого спектра воздушных угроз – от истребителей до крылатых ракет и высокоценных воздушных объектов.

По словам главы Научно-исследовательского центра вооружения DRDO Анкатхи Раджу, амбиция программы заключается в создании системы с возможностями на уровне или выше С-400.

Три ракеты – один щит

В рамках проекта "Куша" планируется создание трех ракет-перехватчиков – M1, M2 и M3, которые вместе образуют полноценную многослойную систему ПВО.

M1 будет иметь дальность поражения до 150 км. Это превышает возможности многих современных ракет средней дальности, в частности 9M96E2 (около 120 км), и позволит эффективно перехватывать воздушные цели на значительном расстоянии.

M2 разрабатывается как дальнобойный перехватчик с заявленной дальностью до 250 км. По своему классу он приближается к ракетам 48Н6ДМ и 48Н6Е3 комплекса С-400 и должен стать основой дальнобойного эшелона ПВО.

M3 является самой современной и амбициозной ракетой программы. Официально заявленная дальность – 350 км, однако модернизация может увеличить ее до примерно 400 км, что фактически сравняет ее с ракетой 40N6E российского С-400.

Испытания – до 2028 года

Ожидается, что первые испытания ракеты M3 состоятся до 2028 года. К этому времени DRDO планирует завершить настройку двигателя, систем наведения и интеграции с радарами. В случае успеха Индия получит собственную дальнобойную систему ПВО, способную поражать цели глубоко в воздушном пространстве противника и существенно усилить стратегическое сдерживание.

