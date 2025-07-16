Проверьте свою наблюдательность прямо сейчас.

Головоломки - это не просто игры для ума, а настоящий способ тренировать внимание и зрительную память, а также снять напряжение после тяжелого дня. Некоторые из них кажутся легкими на первый взгляд, но уже через мгновение заставляют мозг работать на полную.

Сегодняшнее задание - именно из таких. Перед вами изображение с зеленым фоном, на котором размещено множество черных цифр. Среди этого узора спрятано одно конкретное число - 683. Задание кажется простым, но чтобы усложнить дело, даем вам всего 6 секунд на поиск.

Чтобы повысить шансы на успех, попробуйте не читать цифры по очереди - вместо этого сканируйте взглядом блоки и обращайте внимание на комбинации, начинающиеся с "6".

Видео дня

Не зацикливайтесь на центре изображения - часто ответ скрывается на периферии.

Ответ

Если время истекло, а число до сих пор не найдено - не расстраивайтесь. Проверьте еще раз - 683 расположено ближе к верхней части картинки.

Другие головоломки от УНИАН

Если хотите еще раз испытать свои силы в решении головоломок, то предлагаем пройти настоящий тест на внимательность: найдите среди цыплят обычный банан.

Также вам может понравиться головоломка по поиску слов. Надо найти в море букв слово "НИТКА". Эта задача гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Вас также могут заинтересовать новости: