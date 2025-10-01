Давайте проверим ваши способности.

Разнообразные головоломки – это не только веселые задачки, но еще и полезные упражнения для глаз и мозга. Среди задач, которые полюбились читателям, есть и головоломки на поиск слов.

Эти задания требуют полной концентрации, острого зрения и умения быстро обрабатывать информацию, поскольку время на поиск ответа почти всегда ограничено. УНИАН создал для вас новую интересную головоломку.

Обычно такие задачки состоят из набора случайных букв, расположенных в несколько строк на картинке. Где-то в этом хаосе есть одно или несколько конкретных слов, которые надо найти за определенный промежуток времени, объединив буквы в осмысленную комбинацию.

В этой головоломке вам нужно отыскать слово "Марс". Найти название Красной планеты нужно всего за 9 секунд. Готовы проверить свои способности?

Перед тем, как вы перейдете к поискам, дадим вам небольшую подсказку. В этом задании слово надо искать по вертикали и по горизонтали, но не по диагонали.

Время пошло!

Итак, время исчерпано. Удалось ли вам заметить в этом хаосе слово "Марс"? Справиться было довольно не просто. Ваше внимание могли перетягивать на себя не только десятки букв, но и маленькие кружочки под ними. Поэтому если вы уложились в 9 секунд, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать. Вы можете быстро отделить ключевые детали в общей картине.

Ответ на головоломку:

